Guerra en la izquierda mediática española: Broncano-El Gran Wyoming, solo falta Évole

Desde que empezó La Revuelta en Televisión Española, que la guerra de audiencias no ha parado. El programa presentado por David Broncano tenía y sigue teniendo un gran rival. El Hormiguero de, Antena 3, presentado por Pablo Motos. El programa de las hormigas era líder indiscutible durante muchos años, hasta la llengada del nuevo programa de El Terrat.

Lo que no se imaginaban los espectadores es que otro actor entraría en esceno. Está a más distancia, pero hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando del Gran Wyoming, en La Sexta, con el Intermedio. El programa repasa las noticias del día con un toque de humor y tiene un claro sesgo hacia la izquierda. Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas o Andrea Ropero son colaboradores habituales.

La Resistencia y La Revuelta tienen diferencias y similitudes. Mientras que el protagonista y el eje central es el mismo, la emisión por Televisión Española obliga a hacer algunas concesiones. Para empezar, es una televisión pública, de modo que los comentarios deben tener más filtro. En segundo lugar, que hay unos compromisos que hay que cumplir.

Televisión Española ha emitido y seguirá emitiendo la lotería. Y lunes, martes y miércoles toca el sorteo de la Bonoloto. A David Broncano y al equipo de La Revuelta no les gusta nada. Saben que si se emite antes, pueden perder espectadores que cambian de canal. Si se emite luego, el afectado es el que viene después. En resumen, la lotería no gusta a nada.

¿Cuál es la solución? Tirar de humor y atacar a todo el mundo. Los colaboradores de Broncano se preguntaron qué estarían viendo los espectadores que cambiaban de canal. Hablaron de Cuatro y de First Dates, de Telecinco, de Antena 3...

Ataque a el Gran Wyoming y su respuesta

"Si cambian de canal, se van a encontrar, por un lado, a Wyoming leyendo el teleprompter mientras piensa en otras cosas. Él ya tiene esa capacidad", empezó Jorgé Ponce. La respuesta del presentador no tardó en llegar. "Amigos, hoy tenemos un programa estupendo, no se muevan de ahí. En otro canal tal vez encuentren contenido más vanguardista, como gente tocando el bombo y que no se llamen Manolo. Y tipos rondando los 40 años, llamándose bro todo el rato".

Las redes sociales se han llenado de memes. Consideran que hay rivalidad dentro de la izquierda, pues entienden que a David Broncano y al Gran Wyoming los miran perfiles de esta tendencia. Van más allá y piden que Jordi Évole también entre en esta ecuación.

El Intermedio es uno de los programas más emblemáticos de La Sexta, conocido por su sátira política y análisis de la actualidad con un tono humorístico e irónico. Se estrenó el 30 de marzo de 2006, y desde entonces se ha consolidado como una referencia en el panorama televisivo español. Emitido de lunes a jueves en horario de prime time, el programa combina análisis de noticias, entrevistas y sketches humorísticos para desglosar la actualidad desde una perspectiva crítica.

El programa se centra principalmente en temas políticos, sociales y culturales, aunque no duda en abordar noticias internacionales. A través de su particular estilo, consigue informar y entretener al mismo tiempo, haciendo que su audiencia reflexione sobre los acontecimientos del día.