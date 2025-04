Greu problema de Froilán en un vol cap a Miami

Felipe Juan Froilán de Marichalar Borbn, conegut per les seves freqüents aparicions a la premsa a causa de diversos escàndols, ha tornat a ser protagonista d'un nou incident, aquesta vegada en ple vol transatlàntic.

Què ha passat?

Dimarts passat, durant un vol de Madrid a Miami, Froilán viatjava en classe executiva acompanyat d'una jove, mentre que diversos dels seus amics es trobaven en classe econòmica. Al llarg del trajecte, el jove va ignorar les normes de seguretat, desplaçant-se constantment entre ambdues seccions de l'avió, cosa que va provocar diversos avisos per part del personal de cabina.

Segons testimonis, Froilán va desatendre les indicacions de la tripulació, especialment abans de l'enlairament, quan se li va demanar reiteradament que tornés al seu seient i es cordés el cinturó. La seva actitud va generar incomoditat entre els passatgers, alguns dels quals van qualificar el seu comportament com "bastant maleducat". En arribar a Miami, un dels viatgers, fart de la situació, li va recriminar en anglès per haver fet el viatge insuportable.

Declaracions de la Casa Reial (o no) davant els repetits escàndols de Froilán

Fins al moment, la Casa Reial no ha emès un comunicat oficial sobre aquest incident. No obstant això, fonts properes indiquen que hi ha preocupació per la imatge que projecta Froilán i com les seves accions poden afectar la percepció pública de la família reial.

Aquest episodi se suma a una sèrie de polèmiques protagonitzades pel jove en els últims anys. Des de la seva infància, Froilán ha estat al centre de diverses controvèrsies, com l'incident el 2012 quan, amb 13 anys, es va disparar accidentalment al peu amb una escopeta, tot i que la legislació espanyola prohibeix l'ús d'armes de foc a menors de 14 anys. Més recentment, el novembre de 2022, es va veure involucrat en una baralla multitudinària amb armes blanques a la sortida d'una discoteca a Madrid, on un amic va resultar ferit.

Aquests incidents han portat la infanta Elena a prendre mesures dràstiques, com enviar el seu fill a viure a Abu Dhabi juntament amb el rei emèrit Joan Carles I, amb l'esperança d'allunyar-lo del focus mediàtic i de les polèmiques.

La societat espanyola observa amb atenció les accions dels membres de la família reial, i episodis com aquest generen debats sobre la responsabilitat i el comportament esperat de figures públiques. Serà aquest l'últim escàndol protagonitzat per Froilán, o continuarà sent focus de controvèrsia en el futur?