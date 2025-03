La bomba que preparen l'exbisbe de Solsona i Sílvia Caballol

La vida de l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, i la seva esposa, l'escriptora Sílvia Caballol, podria convertir-se en una sèrie de televisió. Una notícia sorprenent que ha captat l'atenció dels seguidors i del públic en general, especialment després del rebombori mediàtic que va suposar el seu romanç, a causa del gir vital inesperat que va portar Novell a abandonar el seu càrrec a l'Església per formar una família.

Recentment, Sílvia Caballol va utilitzar les seves xarxes socials per compartir amb els seus seguidors que diverses productores els han proposat portar la seva polèmica història d'amor a la pantalla, plantejant diferents escenaris i enfocaments. La parella, però, no sembla posar-se d'acord en si fer o no aquest pas endavant.

| Instagram, XCatalunya

Segons va explicar la mateixa Caballol, conegudes productores han manifestat interès perquè creuen que la seva història té elements que podrien captar l'atenció del públic, especialment donada la notorietat i l'interès generat inicialment pel seu inesperat romanç. Un factor important que va esmentar Caballol és l'interès per garantir la veracitat dels fets, evitant que es repeteixin casos com el de la sèrie de Rosa Peral, on la implicació dels protagonistes en el guió va ser molt qüestionada pel públic i la crítica.

L'escriptora va manifestar que ella sí estaria interessada a compartir aquesta part íntima de la seva vida, argumentant que sent que la seva història és "una flor entre les pedres" que mereix ser contada, especialment per com la seva relació ha estat marcada, segons les seves paraules, per una experiència profunda i transcendental, «marcada per Déu». A més, va considerar que seria un gran avenç personal i professional respecte a tot el que ha fet fins al moment.

En contrast, sembla que el seu marit, l'exbisbe Novell, es mostra més reticent a participar en el projecte audiovisual. El debat en el si de la parella està obert, i Caballol fins i tot ha llançat una enquesta a Instagram demanant als seus seguidors que opinin sobre quina decisió hauria de prendre la parella.

Reaccions a les xarxes socials

Les reaccions a les xarxes socials no s'han fet esperar, amb opinions contraposades. Mentre alguns seguidors donen suport plenament a la iniciativa, defensant que compartir la seva història seria inspirador, altres qüestionen si és oportú exposar públicament detalls íntims de la seva relació, especialment tenint en compte el passat religiós de l'exbisbe.

Xavier Novell va protagonitzar una de les històries més comentades dels últims anys a Catalunya en renunciar al seu càrrec com a bisbe de Solsona el 2021 per iniciar una relació sentimental amb Caballol, generant un escàndol sense precedents a l'Església catalana i una enorme atenció mediàtica.

| YouTube d'Espai Audiovisual, TV3, anyaberkut

La resposta final es fa esperar

La parella continua consultant amb els seus seguidors sobre la decisió final, obrint una enquesta a Instagram perquè siguin aquests qui opinin sobre si acceptar o no l'oferta televisiva. Això ha generat un ampli debat en línia, on abunden comentaris tant a favor com en contra de portar a la pantalla aquesta particular història d'amor.

Mentrestant, el públic està expectant per conèixer el desenllaç i saber si finalment podran veure reflectida aquesta polèmica i mediàtica relació en una sèrie o pel·lícula.