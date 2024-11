Alerta Roja de l'AEMET i Mario Picazo afegeix un avís seriós: 'Cal que...'

per Sergi Guillén

A les darreres hores, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat l'alerta vermella per pluges torrencials a la província d'Almeria. Aquest avís indica un risc extrem degut a la possibilitat de desbordaments de lleres i inundacions. Això representa una amenaça greu per a la seguretat de les persones a les zones afectades.

Amb aquest nivell d'alerta, l'AEMET ha advertit la població d'evitar desplaçaments tret que siguin estrictament necessaris. Subratllant el perill potencial de les condicions meteorològiques a la regió mediterrània d'Espanya. Aquesta alerta ha provocat una gran preocupació tant a la ciutadania com entre els experts en meteorologia, que han emfatitzat la necessitat de prendre aquests advertiments amb la màxima serietat.

L'avís d'AEMET i Mario Picazo

Un dels experts que ha reaccionat a aquesta situació és el conegut meteoròleg Mario Picazo, que ha compartit un missatge al compte de Twitter alertant sobre la situació. Segons Picazo, encara que moltes vegades els avisos de fenòmens meteorològics extrems no arriben a materialitzar-se en catàstrofes greus. Cal actuar sempre amb precaució perquè “arribarà aquesta única vegada que ho canviï tot”.

La reflexió de Mario Picazo ressalta un problema recurrent en la percepció pública dels avisos meteorològics. Segons l'expert, hi ha una tendència a subestimar aquests avisos a causa de la freqüència amb què els esdeveniments no arriben a la gravetat pronosticada. Tot i això, Picazo posa èmfasi que, encara que 8 de cada 10 vegades el perill pot no arribar a ser extrem, sempre cal mantenir un enfocament preventiu.

Ja que n'hi ha prou una sola vegada perquè un esdeveniment meteorològic desencadeni una tragèdia. Aquesta crida a la precaució ha ressonat àmpliament en xarxes socials, on molts usuaris han mostrat el seu suport i agraïment per l'advertiment de Picazo.

La situació meteorològica a la Mediterrània en aquests moments es caracteritza per una alta inestabilitat, amb fronts de pluges intenses que afecten especialment les províncies del sud-est d'Espanya. Incloent no només Almeria, sinó també altres zones que estan sota alertes grogues i taronges.

| ACN

L'AEMET ha compartit un mapa on es visualitzen aquestes alertes actives, mostrant una molt clara concentració de risc a la franja oriental i sud de la península. Aquest tipus de fenòmens és molt comú a la tardor a causa de les temperatures càlides del mar Mediterrani, que en interactuar amb masses d'aire fred generen precipitacions intenses.

Davant d'aquesta situació, les autoritats locals han activat plans d'emergència per respondre possibles incidències. Com el desbordament de rius i torrents, i s'ha instat els ciutadans a prendre mesures de precaució a casa i als voltants. Els cossos d'emergència estan en alerta total i preparats per intervenir en cas que sigui necessari evacuar persones de zones de risc o fer tasques de rescat.