Giro inesperado con Frank Cuesta: Sus primeras palabras tras ser detenido

Frank Cuesta ha roto su silencio tras su reciente detención en Tailandia por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos. En un emotivo vídeo publicado en su canal de YouTube, el naturalista español se mostró cabizbajo y visiblemente afectado, compartiendo con sus seguidores los detalles de su arresto y las circunstancias que lo rodearon.​

El pasado 27 de febrero, un operativo compuesto por cerca de 40 agentes tailandeses irrumpió en el "Santuario Libertad", propiedad de Cuesta, ubicado en la provincia de Kanchanaburi. La intervención se llevó a cabo tras una denuncia anónima recibida el 14 de febrero, que alertaba sobre la posible posesión de especies protegidas sin la documentación adecuada. Durante el registro, las autoridades incautaron nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato, especies que, según las autoridades, carecían de los permisos necesarios para su tenencia. ​

Cuesta fue detenido y trasladado a la comisaría de Lao Khwan, donde pasó la noche en el calabozo. Al día siguiente, fue sometido a un interrogatorio de tres horas antes de comparecer ante el Tribunal Provincial de Kanchanaburi, que decretó su libertad bajo fianza el 1 de marzo. ​

Declaraciones de Frank Cuesta

En su primera aparición pública tras el incidente, Cuesta relató cómo se desarrolló el operativo: "Vinieron casi 40 personas aquí, un equipo de asalto y policías diferentes. Lo revolvieron todo, estuvieron por todos lados. Han reventado mi casa y la parte de atrás de la oficina. Han tirado todo para buscar no sé qué, porque no han encontrado nada". El naturalista expresó su tristeza por la incautación de los animales: "Me da mucha pena, pero voy a intentar recuperarlos".

Cuesta insinuó que detrás de su detención podrían existir motivaciones ocultas: "Yo creo que todos sabemos por qué ha pasado esto. No hay casualidades en esta vida. Están pasando cosas muy raras. Yo no voy a decir ni cuándo ni dónde, pero ya sabemos quién y cómo". A pesar de la adversidad, reafirmó su compromiso con la protección animal: "Llevo toda la vida intentando hacer algo bueno por los animales. La trayectoria está ahí. Lo que se intenta hacer es mejor. Ahora ha tocado destruir a Frank entre varia gente. Pues seguramente. ¿El santuario? No creo". ​

El naturalista también manifestó su preocupación por las repercusiones personales y familiares de este suceso: "Por dentro estoy muy jodido porque es la primera vez en mi vida que me pasa. Me da mucho miedo por la familia, por los animales. Ahora mismo la única persona en la que puedo confiar es Paloma". A pesar de las dificultades, Cuesta aseguró que continuará luchando: "Yo voy a seguir peleando. Es muy duro cuando ensucian toda tu casa y se meten en tus cosas. Es muy jodido. Lo único que me interesa ahora es intentar salir de este lío y, seguramente, empezar en otro sitio". ​

Reacciones y apoyo público

La detención de Frank Cuesta ha generado una ola de reacciones en el ámbito público y mediático. El periodista y presentador Iker Jiménez expresó su solidaridad a través de sus redes sociales, manifestando su esperanza de que Cuesta se encuentre bien y pueda explicar lo sucedido en libertad. ​

Por otro lado, el periodista Antonio Maestre generó controversia al sugerir una posible conexión entre la detención de Cuesta y una reciente visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al santuario del naturalista. Este comentario provocó un intenso debate en las redes sociales sobre las posibles causas detrás del arresto.

Situación legal y posibles consecuencias

Las leyes tailandesas son estrictas en cuanto a la posesión y tráfico de especies protegidas. De ser hallado culpable, Cuesta podría enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión y multas superiores a 10.000 euros. Además, las autoridades están investigando la legalidad de dos fundaciones creadas por Cuesta para gestionar donaciones destinadas al mantenimiento de los animales en su santuario. ​

El futuro del "Santuario Libertad" y la permanencia de Frank Cuesta en Tailandia son inciertos. El naturalista ha mencionado la posibilidad de tener que abandonar el país debido a los problemas legales que enfrenta, aunque también contempla llegar a un acuerdo que le permita continuar con su labor en favor de la fauna salvaje.