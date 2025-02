Gir de 180 graus en la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra

La notícia de la separació entre Pep Guardiola i Cristina Serra ha pres un nou rumb inesperat. Després de més de tres dècades junts, la parella ha decidit iniciar els tràmits de divorci d'una manera poc convencional: han optat per compartir el mateix advocat per gestionar la seva separació, buscant així mantenir la cordialitat i evitar enfrontaments legals.

| Gol, Instagram

Un divorci amistós i sense conflictes

Segons va informar la periodista Lorena Vázquez al programa Y ahora Sonsoles d'Antena 3, tant Guardiola com Serra desitgen que el procés sigui el més amistós possible, especialment pel benestar dels seus tres fills: la Maria, el Màrius i la Valentina. En contractar el mateix representant legal, la parella demostra la seva intenció de dur a terme una separació sense disputes econòmiques ni personals. Vázquez va destacar: "Volen que sigui amistós pel bé dels seus fills. No hi haurà problema a nivell econòmic"

La distància, factor determinant

Encara que la notícia de la separació es va fer pública el gener de 2025, fonts properes a la parella indiquen que la decisió es va prendre el desembre de 2024. Un dels factors clau en la ruptura va ser la renovació del contracte de Guardiola amb el Manchester City fins al 2027, cosa que implicava una prolongació de la seva estada a Anglaterra. Mentrestant, Cristina Serra havia tornat a Barcelona el 2019 per centrar-se en la seva empresa de moda, cosa que va portar la parella a mantenir una relació a distància durant diversos anys.

Reaccions i estat emocional de la parella

L'exposició mediàtica ha afegit pressió al procés de divorci. Lorena Vázquez va assenyalar que Cristina Serra se sent afectada per veure's a les revistes del cor, ja que sempre ha mantingut un perfil discret. Malgrat la situació, ambdós estan alleujats que s'hagi aclarit que no hi va haver terceres persones involucrades en la seva separació.

| YouTube, XCatalunya, @gettyimages

Per la seva banda, Pep Guardiola ha estat vist en aparicions públiques encara amb el seu anell de noces al dit, cosa que ha generat especulacions sobre els seus sentiments respecte a la separació. No obstant això, fonts properes indiquen que, encara que la decisió és ferma, ambdós mantenen una relació de respecte i cordialitat.

Un enfocament en la família i el futur

Malgrat la separació, la prioritat de Guardiola i Serra continua sent el benestar dels seus fills. La parella ha acordat termes econòmics sense conflictes i busca que el procés de divorci afecti el menys possible la seva família. Aquest enfocament demostra la maduresa i el respecte mutu que han cultivat al llarg dels anys.

La història de Pep Guardiola i Cristina Serra és un recordatori que, fins i tot en moments de canvi i separació, és possible mantenir la cordialitat i el respecte, prioritzant sempre el benestar de la família.