'Com si fos ahir' 27 de febrer: L'Ismael ho perd tot i busca diners desesperadament

Aquest dijous 27 de febrer de 2025 ens porta un episodi carregat de situacions que posen a prova la capacitat dels nostres personatges per gestionar els obstacles econòmics, professionals i personals.

El desastre econòmic de l'Ismael

El nostre jove protagonista, l'Ismael, es troba en una situació difícil: ha perdut tots els seus diners i, desesperat, intenta enganyar la seva mare per aconseguir el capital que necessita per invertir en una nova oportunitat. Però just quan ell es pensa que podrà recuperar l’equilibri, en Litus li talla les ales i li para els peus amb fermesa.

Aquest gir ens fa preguntar-nos si en Ismael aprendrà a gestionar millor les seves finances i a confiar en mètodes més segurs per a futur, o si aquesta aventura arriscada acabarà compromenent encara més el seu camí cap a la maduresa. Una vegada més l’ha tornat a fer grossa i en van moltes. No en va tenir prou amb estar a punt de matar la Mari Carmen que ara pensava fer-se ric amb una inversió de només 500 euros.

| TV3, XCatalunya

Nous lideratges a la consultoria

D’altra banda, el món empresarial de la sèrie també canvia de rumb. El Miquel ha decidit agafar les regnes de la consultoria amb una determinació que no passa desapercebuda. Aquest moviment, tot i semblar encertat, fa que la Cèlia se senti vulnerables i insegura, ja que es veu sotmesa a una nova dinàmica de poder que la fa dubtar de la seva pròpia capacitat.

En un moment de tensió, la Cèlia comet un error que podria haver tingut conseqüències greus, però afortunadament el Víctor intervé just a temps per salvar-la de la situació. La Cèlia s’està centrant molt en la feina. En part perquè el panorama a casa, amb el Quique ensorrat, és cada vegada més desolador.

Entre èxits i complicacions a la pizzeria

No tot és negatiu a l’àmbit professional, ja que el Cati i el Salvatore estan molt contents de com va progressant el negoci de la pizzeria. La feina ben feta i la passió per oferir un producte de qualitat han donat fruits, i el bon ambient entre ambdós és un motiu de celebració. No obstant això, un imprevist amb un contracte posa en perill aquest moment d’èxit. El problema contractual obliga el Salvatore a contactar amb la Rosa, la seva ex, cosa que podria generar tensions noves.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 27 de febrer de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà aquest dijous, a les quatre i dos minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-sis minuts i es podrà veure en directe tant a TV3 com a la plataforma 3cat.