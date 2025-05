Gir de 180 graus en la vida sentimental de Leonor de Borbó

per Mireia Puig

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano no només està marcant una fita en la seva formació militar, sinó que també ha estat escenari d'un inesperat capítol sentimental. Als seus 19 anys, l'hereva al tron espanyol ha viscut una experiència que combina els rigors de la disciplina naval amb les complexitats de les emocions juvenils.

Un romanç en alta mar

Durant les primeres setmanes de navegació, Leonor va ser vista en actitud propera amb un jove guardiamarina de 19 anys, originari d'una família acomodada de Madrid. Aquest jove, destacat pel seu brillant expedient acadèmic i la seva passió per l'esport, va compartir moments de complicitat amb la princesa, especialment durant les escales al Brasil.

En una festa a Salvador de Bahia, van ser captats pel fotògraf Fred Pontes en una actitud que va desfermar especulacions sobre un possible romanç.

| Canva

Les imatges, inicialment eliminades per petició de la seguretat de la princesa, no van evitar que el tema es convertís en conversa pública. La situació es va intensificar quan la revista Diez Minutos va publicar fotografies de Leonor en biquini durant una jornada de descans en una platja de Montevideo, cosa que va augmentar l'atenció mediàtica sobre la seva vida privada.

Decisions difícils

Davant la creixent pressió mediàtica i per protegir la seva imatge i tranquil·litat emocional, Leonor hauria decidit posar fi discretament a aquesta relació. Fonts properes indiquen que la jove es va sentir desbordada per la magnitud que van prendre uns simples gestos de proximitat.

Posteriorment, van sorgir rumors sobre un nou interès amorós: un oficial de més edat amb qui Leonor hauria mostrat afinitat durant les escales a l'Uruguai. No obstant això, segons informacions recents, aquest oficial hauria rebutjat qualsevol acostament sentimental, cosa que hauria suposat un nou revés per a la princesa.

| Casa Real, Syda Productions, XCatalunya

La versió 'oficial'

Des del seu entorn més proper, s'assegura que Leonor està centrada en la seva formació militar i ha comprès que la seva principal prioritat és la seva preparació institucional. La Casa Reial ha mantingut discreció sobre aquests assumptes, enfocant-se a destacar els èxits acadèmics i professionals de la princesa durant la seva travessia.

L'experiència al Juan Sebastián Elcano, encara que marcada per aquests episodis personals, representa una etapa crucial en la vida de Leonor, preparant-la per a les seves futures responsabilitats com a cap d'Estat. A mesura que continua la seva formació, la princesa demostra una creixent maduresa i compromís amb el seu paper institucional.