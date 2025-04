'Com si fos ahir' del 2 de maig: Cop de puny sobre la taula de la Marta

El capítol de Com si fos ahir del divendres 2 de maig arriba carregat d’emocions, confessions compromeses i trobades plenes de tensió que marcaran profundament les relacions dels protagonistes. Ha estat una setmana estranya a ‘Com si fos ahir’. Dilluns no va haver-hi capítol. L’actualitat informativa per l’apagada elèctrica ho va justificar. Avui dimecres hi ha hagut capítol doble per compensar. I dijous és festa, 1 de maig. No hi ha capítol. Divendres ja tot torna a la ‘normalitat’.

A la primera de les trames, veurem que la Marta decideix confessar-li al Salva que va ser ella qui va intervenir perquè fessin fora l’Esteve de la feina, en un intent desesperat per protegir la seva família de les amenaces constants que han patit.

El Salva reacciona preocupat davant aquesta notícia, ja que considera que la Marta ha actuat amb imprudència, posant-se en risc enfrontant-se directament amb una persona potencialment perillosa.

El Salva li deixa clar que no vol que torni a apropar-se a l’Esteve, recordant-li que és un home violent i imprevisible. Aquesta situació genera un conflicte emocional important entre ells, ja que la Marta, tot i actuar per protegir la seva família, ara haurà d'afrontar les conseqüències d’aquesta decisió tan arriscada.

Més problemes per a la Sílvia

Per altra banda, la relació entre la Sílvia, el Francesc i el Miqui arriba a un moment clau. La Sílvia intenta tranquil·litzar definitivament el Francesc assegurant-li que la seva història amb el Miqui està completament acabada i que entre ells no hi ha res més que amistat.

Però just quan sembla que tot pot aclarir-se, el Miqui sorprèn amb una petició inesperada dirigida directament al Francesc. Aquesta petició, el contingut de la qual podria afectar tant la seva relació amb la Sílvia com el futur personal del mateix Miqui, afegeix una nova complexitat a una situació que ja fa temps que genera tensions subtils però persistents dins del grup. Què li proposarà?

La Gemma vol fer un pas envadant amb l'Eugeni

Finalment, la Gemma continua cada cop més fascinada per l’Eugeni. Tot i la complicitat evident entre l’Eugeni i la Cristina, la Gemma decideix fer un pas endavant. Ara, aprofitant una nova reunió, s’apropa a l’Eugeni amb la intenció clara d’anar més enllà d'una simple negociació professional sobre el càtering que estan pactant amb la Itziar.

Aquesta situació pot generar un triangle complex i ple de tensions dins La Barnateca, especialment si la Cristina s’assabenta d’aquest apropament de la Gemma amb l’home amb qui s’ha embolicat recentment. La trama de la Barnateca no està agradant als seguidors de la sèrie i caldrà veure com acaba.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 2 de maig de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i un minut de la tarda i tindrà una durada de quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.