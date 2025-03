La infanta Sofia, filla menor dels reis Felip VI i Letizia, ha demostrat una vegada més la seva sensatesa i discreció durant les recents celebracions de Carnaval al UWC Atlantic College de Gal·les. Segons fonts properes al centre educatiu, la jove va rebutjar, entre rialles, el suggeriment d'un company espanyol de disfressar-se de militar, evitant així possibles malentesos o polèmiques.​

El UWC Atlantic College, conegut com el "Hippie Hogwarts" pel seu enfocament en la diversitat cultural i l'educació en valors, celebra anualment el Carnaval com una oportunitat perquè els seus estudiants mostrin la seva creativitat i representin diferents cultures i tradicions. Aquest any, l'esdeveniment es va dur a terme el 22 de febrer a la pista de tennis del col·legi, amb activitats i menjars destinats a recaptar fons per a nens en zones de conflicte.​

| Casa Real, XCatalunya

La infanta Sofia, qui va iniciar els seus estudis en aquest prestigiós col·legi l'agost de 2023, ha mantingut un perfil baix des de la seva arribada, participant activament en la vida escolar però evitant el focus mediàtic.​

Declaracions oficials i reaccions

Encara que no hi ha hagut una declaració oficial per part de la Casa Reial sobre l'elecció de disfressa de la infanta, la seva decisió d'evitar l'uniforme militar reflecteix una comprensió madura de la seva posició i de les possibles interpretacions públiques de les seves accions. Aquest gest pren rellevància si es considera l'escrutini al qual estan sotmesos els membres de la reialesa en esdeveniments públics i la importància de mantenir una imatge d'acord amb el seu rol institucional.​

L'elecció de Sofia també pot interpretar-se com una mostra de respecte cap a la seva germana gran, la princesa Leonor, qui ha estat immersa en la seva formació militar i ha aparegut públicament amb uniformes castrenses en actes oficials.​

Elogis a la suposada maduresa de la infanta Sofia (a diferència de la seva germana)

La infanta Sofia continua demostrant una maduresa i discreció pròpies de la seva posició, prenent decisions que reflecteixen el seu enteniment del protocol i de les expectatives públiques. La seva actitud durant el Carnaval del UWC Atlantic College és un exemple més del seu compromís amb els valors que representa la Casa Reial espanyola.