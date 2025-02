Alba, la germana d'Alexia Putellas que no coneixies

per Sergi Guillén

Encara que Alexia Putellas ha conquerit tot el món del futbol amb el seu gran talent i carisma, pocs coneixen a fons la seva germana menor, Alba Putellas. Als seus 27 anys, l'Alba ha mantingut un perfil molt més discret davant de l'ull mediàtic. Però la seva proximitat amb l'Alexia i la seva presència a les xarxes socials han despertat l'interès dels seguidors del futbol femení.

Una relació fraternal inquebrantable

Des de petites, l'Alexia i l'Alba han compartit una relació estreta; van créixer a Mollet del Vallès, una localitat propera a Barcelona, en el si d'una família apassionada per l'esport. Mentre l'Alexia es dedicava al futbol, l'Alba sempre va estar al seu costat, donant-li suport en cada pas de la seva carrera. Aquesta connexió es reflecteix en les nombroses fotografies i missatges que ambdues comparteixen a les seves xarxes socials, mostrant moments familiars i celebracions conjuntes.

La seva presència a les xarxes socials

L'Alba ha guanyat notorietat a Instagram, on comparteix aspectes de la seva vida personal i professional. El seu perfil, que compta amb més de trenta mil seguidors, destaca per les imatges que reflecteixen el seu estil de vida, viatges. I, per descomptat, moments al costat de la seva germana Alexia. Aquesta finestra al seu món ha permès als fans de l'Alexia conèixer més sobre la família Putellas i la dinàmica entre les germanes.

| Instagram

Encara que no està en l'ull públic tant com la seva germana, l'Alba ha acompanyat l'Alexia en esdeveniments clau. Se l'ha vista en celebracions de títols del FC Barcelona i en cerimònies de premis, sempre mostrant el seu orgull i suport incondicional.

En una ocasió memorable, l'Alexia va compartir una fotografia de l'Alba al vestidor de l'estadi Johan Cruyff. Asseguda en un banc i aixecant els dits en senyal de victòria, imitant la posi característica de la seva germana. Aquest tipus de gestos evidencien la complicitat i l'afecte que es professen mútuament.

Més enllà del futbol

L'Alba ha forjat el seu propi camí professional, mantenint una vida relativament allunyada dels focus esportius. No obstant això, el seu estil i presència a les xarxes socials han captat l'atenció de marques i seguidors, posicionant-la com una influencer en ascens. A través de les seves publicacions, promou un estil de vida saludable i comparteix consells de moda i benestar, connectant amb una audiència diversa que va més enllà de l'àmbit futbolístic.

El paper de la família en l'èxit de l'Alexia

La família Putellas ha estat un pilar fonamental en la carrera de l'Alexia. En diverses entrevistes, la futbolista ha destacat el suport incondicional de la seva mare, Eli Segura, i de la seva germana Alba. Aquest suport familiar ha estat clau perquè l'Alexia assoleixi el cim del futbol mundial, i l'Alba, amb la seva presència constant, ha jugat un paper essencial en aquest reeixit recorregut.