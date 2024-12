Gessamí Caramés te enseña a hacer la receta fácil con la que triunfarás en Navidad

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y con ella llegan las grandes comidas en familia. Es el momento de sorprender a los invitados con platos deliciosos y llamativos. Pensar en el menú navideño puede resultar complicado, pero no tiene por qué serlo. La cocinera Gessamí Caramés ha compartido una receta que no solo es fácil de hacer, sino también espectacular para cualquier mesa festiva. En un vídeo para 3Cat, Gessamí explica cómo preparar una corona de estrellas con sobrasada y hojaldre.

La propuesta de Caramés destaca por ser sencilla y rápida, lo que la convierte en la opción ideal para triunfar en Navidad sin pasar horas en la cocina. Según explica la cocinera en el vídeo, el ingrediente principal es una buena sobrasada, un producto tradicional que aporta sabor y originalidad al plato. El resultado final es una corona crujiente, dorada y perfecta para compartir con los comensales.

Para empezar con esta receta, solo necesitas dos láminas de hojaldre y sobrasada. Gessamí recomienda extender bien la sobrasada sobre la primera lámina. "La cogemos y la vamos expandiendo por toda la masa", detalla en el vídeo, asegurándose de que el ingrediente principal quede bien repartido. Una vez extendida, coloca encima la segunda lámina de hojaldre y presiónala ligeramente con las manos para sellar ambas capas.

El siguiente paso es el más divertido: cortar las estrellas. Para ello, Gessamí utiliza un cortapastas en forma de estrella. “Cuantas más estrellas hagamos, más grande nos quedará la corona", afirma. Es importante ir colocando las estrellas en forma de círculo, de modo que cada pieza quede ligeramente solapada con la anterior. De esta forma se va formando la característica corona que tanto sorprende visualmente.

Los toques especiales, fundamentales

Cuando la corona está completa, llega el momento de darle brillo. La cocinera recomienda pintar las estrellas con huevo batido, ya que, según sus palabras, “es la pintura más brillante que tenemos”. Este toque no solo le da un aspecto dorado y apetitoso, sino que también ayuda a que el hojaldre se mantenga crujiente tras el horneado.

Antes de introducir la corona en el horno, Gessamí Caramés añade el último ingrediente clave: queso rallado. "Lo último que nos queda para sea súper sabroso es ponerle queso rallado por encima", explica la cocinera. El queso aportará un extra de sabor y un toque gratinado que encantará a los invitados.

El horneado es sencillo y rápido. La corona se cocina en el horno a 200 grados durante 15 minutos. Una vez lista, el resultado es una auténtica obra de arte culinaria: una corona crujiente, brillante y llena de sabor. Gessamí no duda en mostrar su entusiasmo con la receta, exclamando al final del vídeo: “No me digáis que no es una pasada”.

La receta propuesta por Gessamí Caramés es un claro ejemplo de cómo lo simple puede ser espectacular. Con ingredientes básicos y un proceso fácil, esta corona de estrellas es perfecta para cualquier mesa navideña. Además, su presentación en forma de corona la convierte en una opción muy decorativa, ideal para ocasiones especiales como estas fechas.