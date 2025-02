La frase més polèmica del show lerrouxista que preparen Jordi Évole i Gabriel Rufián

La Sexta i Jordi Évole es volen assegurar una bona audiència el diumenge a la nit amb el programa estrella, 'Lo de Évole'. El periodista català ha convidat al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que explicarà per què ERC ha virat cap a l'autonomisme i donarà les claus que demostren el descens de vots en les diferents eleccions.

En aquest sentit, al Parlament de Catalunya, van obtenir 20 diputats, quan en les anteriors eleccions havien aconseguit 33. En les últimes municipals, van perdre desenes de regidors en els diferents ajuntaments del país. Al Congrés dels Diputats, tenen ara 7 diputats, quan en els anteriors comicis, en van aconseguir 13. Les declaracions de Rufián, no només no ajuden a revertir la situació, sinó que l'expliquen.

En un avançament del programa de diumenge, es pot veure com Rufián explica per què l'independentisme ha perdut suports des de 2017. El portaveu al Congrés explica que la raó és perquè l'"independentisme ha repartit carnets de puresa". Així es pot veure en el vídeo compartit per l'activista Cristina Gallifantes en el seu perfil de la xarxa social X.

Engany del moviment 'independentisme' al poble de Catalunya

Segons Rufián, la pèrdua de suports de l''independentisme' no és per la seva conversió al processisme. Tampoc és per l'engany a cara descoberta al poble de Catalunya. No és per la declaració fugaç del President Carles Puigdemont al Parlament. No és pels pactes autonomistes constants al Congrés dels Diputats. Tampoc ha de ser per fer president de la Generalitat a un socialista que diu Lérida a Lleida. Segons Rufián és perquè els catalans són xenòfobs.

Així mateix, la pèrdua de suports als mal anomenats independentistes, que en realitat són processistes, tampoc ha de ser per criminalitzar un moviment independentista de veritat, que parla dels problemes reals que preocupen als ciutadans de Catalunya.

Indignació a les xarxes socials

Els usuaris de l'antiga Twitter han mostrat la seva indignació i han contestat les paraules del dirigent autonomista. Alguns destaquen el caràcter lerrouxista del duo Rufián Évole, dos progres que es venen com a persones d'esquerra, però que pensen el mateix que tots els espanyols sobre la restitució de l'Estat català.

Altres recorden que "érem un moviment amb el lliri a la mà", on hi cabia tothom, fet que seria totalment incompatible amb les afirmacions xenòfobes i insultants de Gabriel Rufián.