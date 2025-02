'Com si fos ahir' del 26 de febrer: L'Adrià i l'Eric en fan una de grossa

El capítol de mitja setmana de ‘Com si fos ahir’ i arriba amb moments de festa, revelacions inesperades i una mica de caos a l’institut, tot plegat en un context on les relacions interpersonals es veuen posades a prova.

Comencem amb la notícia que el Lluís ha cobrat la seva primera pensió d’invalidesa. Amb el desig de celebrar aquest assoliment, el Lluís decideix convidar a l’Eva per compartir-ho. Però, en un gir divertit i típic del seu caràcter, a l’Eva li fa mandra i decideix fer-s’ho venir bé per no haver d’estar sols. Recordem que el Lluís està enamorat de l’Eva però ella, almenys ara per ara, no hi té cap mena d’interès. Ajuda el Lluís perquè sempre va amb el lliri a la mà i, una vegada més, s’ha complicat la vida.

La Sílvia es posa en la vida dels altres i podria acabar rebent

D’altra banda, la situació a l’àmbit de les relacions personals pren un gir inesperat quan la Sílvia es troba amb una dada sorprenent. Descobreix que la Cristina va fer fora del llit el Miqui perquè, segons ella, era avorridíssim. Aquesta revelació fa que la Sílvia es torni a plantejar si hauria d’explicar al Francesc la veritat completa. De fet la Sílvia pensa igual.

Recordem que mesos enrere va dir que tenia moltes més expectatives amb el Miqui. El problema és que ni la Neus ni el Francesc saben la veritat, només saben que la Sílvia va ser infidel però no amb aquí.

Una bretolada de l'Èric i l'Adrià posa en alerta al Quique

Mentrestant, la vida a l’institut també pren el seu gir pròpiament adolescent. L’Èric i l’Adrià han fet una bretolada que ha arrencat la sorpresa – i potser alguna reacció de reflexió – en tot el col·legi. A l’institut han decidit convocar els pares per parlar-ne i intentar entendre què ha passat. Aquest fet, a més de posar en tensió els joves implicats, fa que el Quique es mostri preocupat per la possibilitat de tornar a veure el Bolaños.

El record d’aquest personatge, associat a la situació d’assetjament que ha patit per part del maquiavèl·lic company, fa que el Quique prefereixi mantenir certa distància. Però no tot és negatiu, ja que la Cristina l’anima a afrontar la situació amb més optimisme, recordant-li que, a vegades, enfrontar les pors pot ser la clau per seguir endavant.

L'Ismael guanya diners

A qui li van millor les coses - o això sembla - és a l'Ismael. Ha començat a invertir - dies enrere es parlava d'uns 500 euros - i en un dia ha doblat beneficis. Segurament la cosa no durarà i ho acabarà perdent tot. Per ara, però, fa plans i ja es pensa que ben aviat serà ric.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 26 de febrer de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà aquest dimecres. Començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda i tindrà una durada de quaranta minuts. Es podrà veure en directe tant a TV3 com a la plataforma 3cat.