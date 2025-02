La frase más polémica del show lerrouxista que preparan Jordi Évole y Gabriel Rufián

La Sexta y Jordi Évole se quieren asegurar una buena audiencia el domingo por la noche con el programa estrella, 'Lo de Évole'. El periodista catalán ha invitado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que explicará por qué ERC ha virado hacia el autonomismo y dará las claves que demuestran el descenso de votos en las diferentes elecciones.

En este sentido, en el Parlament de Catalunya, obtuvieron 20 diputados, cuando en las anteriores elecciones habían conseguido 33. En las últimas municipales, perdieron decenas de concejales en los diferentes ayuntamientos del país. En el Congreso de los Diputados, tienen ahora 7 diputados, cuando en los anteriores comicios, consiguieron 13. Las declaraciones de Rufián, no solo no ayudan a revertir la situación, sino que la explican.

En un avance de lo qué veremos el domingo, se puede ver como Rufián explica por qué el independentismo ha perdido apoyos desde 2017. El portavoz en el Congreso explica que la razón es porque el "independentismo ha repartido carnets de pureza". Así se puede ver en el vídeo compartido por la activista Cristina Gallifantes en su perfil de la red social X.

Engaño del movimiento 'independentismo' al pueblo de Catalunya

Según Rufián, la pérdida de apoyos del 'independentismo' no es por su conversión al procesismo. Tampoco es por el engaño a cara descubierta al pueblo de Catalunya. No es por la declaración fugaz del President Carles Puigdemont en el Parlament. No es por los pactos autonomistas constantes en el Congreso de los Diputados. Tampoco debe ser por hacer presidente de la Generalitat a un socialista que llama Lérida a Lleida. Según Rufián es porque los catalanes son xenófobos.

Asimismo, la pérdida de apoyos a los mal llamados independentistas, que en realidad son procesistas, tampoco debe ser por criminalizar a un movimiento independentismo de verdad, que habla de los problemas reales que preocupan a los ciudadanos de Catalunya.

Indignación en redes sociales

Los usuarios de la antigua Twitter han mostrado su indignación y han contestado las palabras del dirigente autonomista. Algunos destacan el carácter lerrouxista del dúo Rufián Évole, dos progres que se venden como personas de izquierda, pero que piensan lo mismo que todos los españoles sobre la restitución del Estado catalán.

Otros recuerdan que "éramos un movimiento con el "lliri a la mà", lo que sería totalmente incompatible con las afirmaciones xenófobas e insultantes de Gabriel Rufián.