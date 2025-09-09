La foto de Victòria Frederica (25 anys) que ha agafat per sorpresa la infanta Elena

Victòria Frederica fa avui 25 anys i un dia abans ha compartit a les seves xarxes socials un detall que no ha passat desapercebut. La filla de la infanta Elena, sempre envoltada de mirades pel seu estil i les seves amistats, ha tornat a convertir-se en el centre de la conversa mediàtica en plena efemèride personal.
La fotografia publicada ahir al seu perfil oficial d'Instagram ha despertat preguntes i comentaris al voltant del seu cercle més íntim. Lluny de tractar-se d'una simple felicitació, la instantània ha obert la porta a especulacions. Què hi ha darrere d'aquesta imatge i per què podria haver sorprès la seva mare, la infanta Elena?
Victòria Frederica sorprèn amb una foto que revela un vincle inesperat
No és la primera vegada que la neboda del rei Felip VI acapara titulars en una data assenyalada. El 2022, quan va fer 23 anys, va celebrar discretament a Madrid amb un grup reduït d'amics, mostrant així la seva preferència per mantenir certes parcel·les de la seva vida sota discreció. En contrast, altres ocasions l'han mostrada molt més exposada, com la seva assistència a exclusives corregudes de toros o la seva presència en desfilades de moda.
La seva relació amb l'ull públic ha estat sempre ambivalent: d'una banda, es mou com peix a l'aigua en la vida social de l'elit espanyola. D'altra banda, ha buscat conservar el seu espai personal al marge de les càmeres. Aquesta dualitat fa que cada gest, cada publicació a les xarxes, sigui analitzada amb lupa pels mitjans i pels seguidors que volen descobrir un costat més personal de Victòria Frederica.
Aquest any, abans del seu 25è aniversari, Victòria Frederica ha optat per sorprendre amb una imatge que revela un vincle fins ara poc conegut. Aquest gest, lluny de ser anecdòtic, planteja noves lectures sobre el seu entorn social i, sobretot, sobre com ho rebrà la seva mare, la infanta Elena.
Victòria Frederica va decidir compartir una fotografia a Instagram que va trencar la rutina de les seves habituals publicacions. A la instantània apareix somrient al costat de Samantha Vallejo-Nágera, la popular xef i jurat de MasterChef. El detall, aparentment senzill, es va convertir de seguida en notícia i en motiu de debat.
L'elecció de mostrar aquesta amistat just el dia del seu aniversari no va passar desapercebuda. Sembla que la imatge podria haver estat presa durant una trobada a Pedraza, on Samantha ha obert les portes de casa seva a Victòria Frederica. Un gest que deixa entreveure una relació propera que, fins ara, s'havia mantingut fora de l'abast mediàtic.
L'origen d'aquesta connexió inesperada es remunta a un esdeveniment privat celebrat en honor al torero Andrés Roca Rey, un dels grans referents del toreig internacional. Va ser allà on Samantha i Victòria Frederica van coincidir per primer cop, descobrint afinitats que van transcendir el merament social.
A partir d'aquella trobada, la relació s'ha anat consolidant. No només s'han vist en cites públiques, com la recent gravació de la desena edició de MasterChef Celebrity, sinó també en reunions privades. La presència de Victòria Frederica com a convidada especial al programa va reforçar encara més aquesta connexió, visibilitzant una complicitat que ha pres força.
Una imatge que ha pogut sorprendre la infanta Elena
Mentre els seguidors de Victòria Frederica celebraven la publicació per la seva espontaneïtat, molts es van preguntar com hauria rebut la infanta Elena aquesta notícia. Coneguda pel seu caràcter reservat, la filla gran de Joan Carles I podria no haver estat conscient de la freqüència amb què la seva filla ha compartit moments amb Samantha Vallejo-Nágera.
Aquest vincle sorprèn molts, ja que Samantha i Victòria Frederica representen mons aparentment diferents. La primera, mare de família i referent en la gastronomia televisiva; i la segona, hereva d'una tradició aristocràtica i molt present en els cercles socials de Madrid. Per aquest motiu, la imatge pot haver causat sorpresa a la infanta Elena.
És indubtable que la foto de Victòria Frederica amb Samantha Vallejo-Nágera ha marcat un abans i un després en el seu 25è aniversari. La imatge revela un vincle inesperat que havia romàs en un segon pla fins ara i que pot haver sorprès la infanta Elena. Aconseguirà aquesta amistat portar la neboda del rei Felip a MasterChef Celebrity?