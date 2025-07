'Com si fos ahir' del 9 de juliol: El Jordi intenta una jugada bruta

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 9 de juliol arriba amb misteris inquietants, bromes fora de control i sorpreses inesperades que poden fer canviar els plans dels protagonistes.

Les sospites de l'Isern sobre la Vane van agafant cada cop més força. El noi ja fa temps que no veu clar el comportament enigmàtic de la Vane i comença a sospitar que amaga alguna cosa greu. La Vane, però l’enxampa mirant el retrat robot que s’assembla a ella.

El Marcel el convidarà a dinar al pis i en parlaran. Finalment, l’Isern descobreix un objecte que la situa clarament al centre d’una sospita seriosa. Aquesta troballa farà que l’Isern hagi de decidir si ha arribat el moment d’actuar o demanar ajuda. Amaga realment alguna cosa la Vane? O l’Isern s’ha muntat una pel·lícula? Quan ho fa, l’encerta sempre.

Problemes a la Barnateca

Mentrestant, la rutina de La Barnateca queda seriosament compromesa quan l’Èric i l’Adrià fan una trapelleria que inicialment sembla una broma innocent, però que acaba descontrolant-se i provocant conseqüències inesperades per al negoci.

Tot comença quan taquen un còmic del Miquel. L'Èric sap que s'enfadarà però encara la fan més grossa per intentar arreglar-ho. Finalment els lavabos s’acaben embossant.

Aquest incident, aparentment divertit al principi, obligarà els responsables del restaurant, especialment la Gemma i la Cristina, a prendre mesures dràstiques per recuperar l’ordre. El primer que fan és tancar els lavabos i trucar l'Agustí. Serà suficient?

El Jordi intenta una jugada... però li surt malament

Finalment, el Jordi intenta posar en marxa una estratègia per quedar-se definitivament amb l’apartament de s’Agaró. Però, quan sembla que ho té tot controlat, la seva jugada podria fracassar inesperadament. Un altre personatge, que fins ara no s’havia pronunciat, mostra interès a comprar l’apartament, posant en perill els plans del Jordi. Es tracta de la Joana i la Paz, que es van enamorar de l’apartament quan hi van anar de viatge de noces.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 9 de juliol de 2025?

El tercer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, trenta-cinc minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.