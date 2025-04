'Com si fos ahir' del 7 d'abril: El Lluís no s'atura amb l'Eva i en fa una de grossa

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 7 d'abril arriba amb moments intensos i conflictes que marcaran definitivament el futur de diversos protagonistes.

A la primera de les trames, veurem que la relació complicada entre l'Eva i el Lluís arriba a un nou punt crític. Després de la insistència del Lluís, que ha provocat tensions, malestar i fins i tot imprudències perilloses en l'Eva, ella pren una decisió clara per marcar distàncies definitives. Li demana explícitament al Lluís que s’emporti el cotxe perquè ella ja no el vol veure més. El Marcel li diu que accepti com a compensació per haver-hi amargat la vida.

Ella té clar que la jugada de regalar-li un cotxe és una estratègia del Lluís per poder fer-li xantatge emocional en el futur. Aquesta petició, que el Lluís considera cruel i desproporcionada, podria ser la gota que fa vessar el got en una relació que fa temps que està plena de retrets, manipulacions emocionals i frustracions. Tot i això, ell acaba acceptant la decisió, encara que no sense ressentiment. Poc després, l'Eva i l'Andreu surten junts a dinar. En farà alguna de grossa en Lluís?

| TV3

La Gemma parla amb el Litus

Mentrestant, la decisió de l’Ismael de deixar definitivament la Barnateca, comunicada al Litus amb molta dificultat, provoca immediatament una reacció intensa en la Gemma. Ella, molt molesta amb la situació, acaba esbroncant el Litus, culpant-lo indirectament del desig de marxar de l’Ismael.

El Litus accepta la situació amb calma, tot i que admet davant la Gemma que li preocupa profundament el fet que l'Ismael vulgui marxar per explorar nous horitzons, veure món i trobar-se a si mateix després d'haver expressat recentment que se sent perdut.

Continua la crisi a la Barnateca

I seguim a la Barnateca. La situació interna de la Barnateca es complica encara més quan la Gemma, conscient que no es poden permetre perdre la Itziar (Mar Ulldemolins), pressiona la Cristina perquè es disculpi sincerament amb la cuinera.

| TV3

Recordem que les tensions venen de lluny, després que la Cristina culpés injustament la Itziar d'un error en una comanda, i posteriorment es descobrís que l'origen de la intoxicació alimentària no va ser responsabilitat seva. Ara, la Cristina intenta arreglar les coses i oferir una disculpa a la Itziar, però aquesta última no li ho posa fàcil, encara ressentida pel tracte injust que ha rebut durant tot aquest temps.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 7 d’abril de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda i tindrà una durada de trenta-vuit minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.