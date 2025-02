'Com si fos ahir' del 7 de febrer: El ridícul de la Gina i la Lídia no s'atura

per Xavi Martín

El capítol d’aquest divendres 7 de febrer de 2025 és el darrer de la setmana. I els divendres solen passar coses. A la primera trama, l’Eva, que portava dies intentant esquivar el Lluís, es veu de nou atrapada en la dinàmica d’ajudar-lo, tot i que voldria marcar distàncies. El Lluís continua reclamant la seva atenció i no sembla disposat a desistir.

Aquesta insistència posa a prova la paciència i la capacitat de l’Eva de gestionar les situacions sense deixar-se arrossegar per la compassió. Amb tot, el moment crític arriba quan el Lluís la truca des de l’hospital després d’haver-se fet mal tallant fusta. Incapaç de girar-li l’esquena i de romandre indiferent, l’Eva decideix anar-hi per assegurar-se que està bé. No n’aprèn...

Problemes per al Joel

Mentrestant, la Isabel troba nova feina. Malgrat la feina que ja tenia, n’ha trobat una de nova que l’obliga a treballar durant les nits. La situació econòmica, pel que sembla, continua essent prou inestable perquè la Isabel es vegi forçada a multiplicar les hores de feina. El Joel, veient la mare exhausta i preocupada, vol contribuir a l’economia familiar i li proposa buscar també una feina. Tanmateix, la Isabel s’hi nega rotundament. Aquest xoc de perspectives provoca en el Joel una sensació de solitud i incomprensió. Es va equivocar deixant la casa del Salva i la Marta?

| TV3

Continuen les aventures surrealistes de les cosines Gina - Lídia

Finalment, la Gina es troba en un moment agredolç. Després de l’eufòria inicial amb l’Àlvar —el seu “match” de Tinder amb qui semblava que hi havia una connexió especial—, porta dies sense tenir notícies d’ell. Aquesta absència sobtada la deixa trasbalsada, ja que creia que la seva història podria agafar un bon rumb. L’angoixa de no saber què ha passat ni per què l’Àlvar ha desaparegut del mapa la submergeix en una tristesa que li costa de gestionar. Un indici més que l’Àlvar és un estafador de l’amor i que ella ha picat l’ham. Finalment acaba trucant el Jordi, que encara és a Nova York.

D’altra banda, la Lídia comparteix unes inseguretats semblants. Ella va enviar diners al Llibert, l’home amb qui mantenia una relació a distància, amb l’esperança d’ajudar-lo i, alhora, enfortir el vincle que s’havia creat entre ells. No obstant això, des que li va fer l’ingrés, el silenci de l’altre costat és total. Una altra tàctica habitual d’aquest tipus d’estafadors.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 7 de febrer de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” començarà a les quatre i dos minuts segons la programació oficial de TV3. Tindrà una durada de gairebé 40 minuts i es podrà veure en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.