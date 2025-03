'Com si fos ahir' del 4 de març: L'Eva esclata i crema el lliri que duia a la mà

El capítol de 'Com si fos ahir' del pròxim 4 de març arriba carregat d'emocions, tensió i situacions inesperades que faran tremolar la tranquil·litat dels personatges. Els moments més tensos tindran a veure amb la Cati (Olalla Moreno).

La història d'amor entre el Salvatore i la Cati viu un moment especialment delicat, però sembla que el Salvatore està decidit a fer tot el que calgui per recuperar la confiança de la seva estimada.

Per demostrar-li la sinceritat dels seus sentiments, decideix contactar amb la Rosa i demanar-li que vingui per aclarir definitivament tots els malentesos que han enterbolit la relació. La Gemma nota que la Cati està enamorada i ella li reconeix però l’aparició de la Rosa durà problemes. Molt contundent, li diu unes paraules que podrien fer dubtar a la Cati.

Problemes greus per al Jess

Paral·lelament, la situació del Jess es complica molt quan el Ferni l’obliga a fer una altra entrega de drogues. Malgrat que el Jess té clar que vol deixar enrere aquest món tan perillós, es veu atrapat per la por que li generen les amenaces del Ferni.

El dilema moral en què es troba immers el jove s’intensifica, i aquesta nova entrega podria posar-lo en una situació encara més complicada i perillosa. El Jess haurà de decidir fins on està disposat a arribar per protegir-se a si mateix i als que estima. La cosa no acabarà bé i cal recordar que el Joel, que no sap de què va aquesta història, li va demanar feina al Ferni.

L'obsessió del Lluís

Finalment, el Lluís també es troba enmig d'una situació conflictiva amb l’Eva, amb qui intenta desesperadament mantenir una conversa per solucionar els seus problemes personals. L’Eva, però, no està gens disposada a escoltar-lo i intenta esquivar-lo de totes les maneres possibles. Davant la frustració de no poder parlar amb ella, el Lluís pren la dràstica decisió de presentar-se al gimnàs on sap que la trobarà.

Aquesta irrupció inesperada no serà ben rebuda per l’Eva, qui reaccionarà de manera molt negativa davant la insistència del Lluís, provocant una situació tensa que podria acabar esclatant. El Lluís demana per apuntar-se al gimnàs i l’Eva, que sap que el Lluís vol una història amb ella, deixarà el lliri de banda i parlarà clar. Potser massa...

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 4 de març de 2025?

Segons la programació oficial de TV3, l'episodi començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Durarà quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.