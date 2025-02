'Com si fos ahir' del 3 de març: L'Àlvar contraataca després de saber-se la veritat

per Xavi Martín

Aquest dilluns 3 de març de 2025 ens porta un episodi carregat de conflictes, secrets i noves decisions que faran tremolar tant el món familiar com el professional dels nostres personatges. La trama s'endinsa en qüestions econòmiques, retorns emocionals i gestions sorprenents que prometen mantenir-nos enganxats a cada minut. I tot això després d’un capítol de final de setmana que ha acabat amb la Lídia desmaiada i la Gina descobrint que l’Àlvar és un estafador.

L’Àlvar no s’atura

Però la cosa no acaba aquí. A la primera trama del capítol de dilluns, l'Àlvar ha apostat tot pel seu negoci – fake - de lloguer d'avionetes i ara està pressionant la Gina perquè li lliuri els diners obtinguts amb la venda de l'edifici de Vic.

Segons ell, aquests fons són crucials per a impulsar la nova inversió, però la Gina no sembla disposada a cedir fàcilment. Per aclarir la situació, el Valeri vol investigar més. Estan preparant les cosines una revenja? O l’Àlvar/Llibert les tornarà a enganyar?

| TV3

El retorn del Quique i les ombres del passat

Després d’un període de baixa, el Quique torna avui a l’institut, però el seu retorn no és gens tranquil. La presència del Bolaños el segueix posant molt nerviós, i cada pas al passadís li recorda els moments difícils que va viure. La seva nova etapa a l’institut es veu marcada per aquest malestar que sembla difícil de superar, deixant entreveure que el pes del passat pot ser més fort del que ell esperava. L’Adrià, però, l’ajudarà.

El Litus i l’estranya trama de la cooperativa

Mentrestant, el Litus ha decidit que és el moment de reforçar el projecte de la cooperativa, decidit a incorporar més socis per a donar-li un nou impuls. Amb el suport incondicional de la Sílvia, que l'ajuda tant moralment com en la seva planificació, en Litus vol portar el projecte a un nou nivell. Una trama, sincerament, bastant absurda.

També veurem com parla amb l’Àngela. Parlen de l’Ismael i sobre el fet que el Litus i la seva ex, l’Íngrid, volen posar a treballar l’Ismael. L’Àngela recorda el seu passat esbojarrat.

| TV3

La Marta té nova enemiga... i és tan o més perillosa que ella

La tensió no es queda només en l’àmbit professional. La Marta es troba estupefacta en descobrir que l’Andreu ha fet una reserva per a vint persones a la Barnateca. Aquesta decisió desencadena en la Marta un atac de ràbia que la porta a fer-li una contraoferta a l’Andreu.

A més veurem que s’enfada amb el Salva quan diu que el menjar de la Barnateca és bo. La Marta és dura i perillosa però també molt impulsiva. Tenir d’enemiga la Cristina, tan o més maquiavèl·lica que la Marta, és un perill.

| TV3, XCatalunya, Grafinka

On i a quina es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 3 de març de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà el proper dilluns. Començarà a les quatre i sis minuts de la tarda. Amb una durada de quaranta-tres minuts, una mica més del que és habitual. Es podrà veure en directe tant a TV3 com a la plataforma 3cat.