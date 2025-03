‘Com si fos ahir’ del 28 de març: Moment clau per a la Lídia, tot pot acabar malament

El capítol de Com si fos ahir del divendres 28 de març promet situacions límit que posaran en joc el futur dels protagonistes, que viuen moments intensos plens de decisions difícils. És el darrer capítol de la setmana i sempre hi passen coses.

La relació entre la Lídia i el Ricard arriba a un punt crític. Tot i les advertències constants de la Gina i el Valeri sobre el comportament poc fiable del Ricard, la Lídia decideix marxar amb ell per començar una nova vida, creient que l’home ha canviat. A l’hotel, abans de marxar, l’estafador li ensenya fotos de la casa del Marroc.

Però just abans de marxar, la Lídia troba accidentalment un document que canvia completament la seva perspectiva i la deixa profundament trasbalsada. Obrirà els ulls d’una vegada i aconseguiran detenir el Ricard? Qui també sabrà què li ha passat a les cosines és el Jordi. Després de tornar del seu viatge als Estats Units parla amb la Gina. Hi ha alguna possibilitat de reconciliació? Recordem que al capítol d’avui hem vist el Jordi parlant per Whatsapp amb una tal Britney. No anticipa res bo.

| TV3

Jugada arriscada de la Naiara

Mentrestant, la Naiara continua jugant amb foc en intentar aconseguir proves contra el Ferni, després que el Jess denunciés el perillós negoci de drogues sense èxit. Ara la Naiara, sense dir-ho a la Patri ni a la seva família per protegir-los, torna al Bar Ferni amb la intenció d'obtenir informació compromesa. A la Patri li diu que ha quedat amb el Karim però la mentida s’acaba destapant quan la noia veu el Karim amb un altre amic. Lligarà caps l’aspirant a mosso d’Esquadra i ajudarà la Naiara?

Aquesta decisió, molt arriscada, es complica encara més quan el Ferni, que se sent atret per la Naiara, l’acaba convidant a una festa. Aquest nou gir podria ser l'oportunitat perfecta perquè la Naiara compleixi el seu objectiu, però també podria posar-la en un greu perill si la seva veritable intenció es descobreix.

La Marta pressiona l'Eva

Paral·lelament, el conflicte per la intoxicació a la Barnateca segueix obert i ara la Marta, indignada pel que ha passat, pressiona l'Eva perquè denunciï el negoci. Malgrat la insistència, l'Eva no vol fer-ho perquè se sent culpable d'haver portat el menjar en els seus propis tàpers, assumint així una responsabilitat que en realitat no li pertany.

| Instagram, TV3

Aquesta actitud, que l’està afectant profundament, està a punt de canviar gràcies a la intervenció de la Itziar, qui decideix explicar-li tota la veritat a la Sílvia. La Itziar, que des de fa dies sap que l'Eva no és culpable, està disposada a revelar què va passar realment, una decisió que pot afectar greument la Cristina i la Gemma, i modificar completament les dinàmiques internes a la Barnateca.

L’Eva té por que la treballadora del gimnàs afectada per la intoxicació no acabi com la Malena i possiblement per això podría decidir plantar cara a la Cristina i la Gemma quan tota la veritat surti a la llum.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 28 de març de 2025?

L’episodi començar a les quatre i dos minuts de la tarda. Uns minuts abans del què és habitual darrerament. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de quaranta minuts.