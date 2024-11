'Com si fos ahir' del 27 de novembre: L'Ismael s'ha complicat la vida

Els fans de ‘Com si fos ahir’ estan colpits després del capítol d’avui. Potser no hi passen tantes coses impactants com a anteriors sèries de TV3 com ‘La Riera’ o ‘Nissaga de Poder’ però ara ha començat una trama que portarà molta cua. Al capítol de dilluns, l’Ismael va entrar a La Iaia a robar els diners que la Marta desava en una capsa.

La Mari Carmen el va enxampar i ell, fugint, li va clavar una empenta. Al capítol d’avui, la Noe i el Toni petit l’han trobat estesa a terra inconscient. La situació és greu i els metges li han hagut de provocar un coma induït. No saben si se’n sortirà.

Aquest dimecres veurem les conseqüències de tot això. La cara de l’Ismael és un poema quan la Marta diu que la Mari Carmen està en coma. Acabarà detingut? Va cometre més d'un delicte. Els amics del Miquel i la Noe s’organitzen per fer-los la vida més fàcil mentre la Mari Carmen continua ingressada. El Litus demana a l'Ismael que faci de cangur del Guillem.

El noi s'hi nega i l'Aloma s'hi enfada. El Litus l'obliga a fer el cangur. Per ara, no confessa i tot indica que no ho farà fins que l’enxampin. La Noe està enfonsada i no és capaç de fer res. El Miquel li dóna suport.

Nou episodi de la guerra Bolaños-Quique

En una altra trama, el Bolaños deixa en evidència el Quique davant dels companys. Dels nervis, es fa una contractura. Són els dies fèrtils de la Cèlia i l'home no podrà fer res. El Bolaños poc a poc se’n surt i el Quique pot acabar molt malament. Per acabar-ho d’adobar, la directora de l’Institut esbroncarà el Quique per la seva actitud amb el Bolaños.

La Patri comença a treballar a La Iaia

Finalment, la Patri comença a treballar a La Iaia i, en principi, el Toni petit ho rep bé. La Patri ha decidit deixar l’escape room ja que necessita diners i aquesta oportunitat és ideal. L’Oleguer, que s’encarrega de la cuina li ha ensenyat les coses més bàsiques. La cara del Toni petit evidencia que la cosa acabarà malament i a més no triga a mostrar-li ressentiment pel que va passar. La Marta (Sílvia Bel) ja va advertir que si hi havia problemes, la Patri aniria fora.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 27 de novembre de 2024?

L’episodi començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda i durarà trenta-vuit minuts, segons la programació oficial de TV3. Una programació que, a vegades, varia uns minuts amunt o avall en funció de si algun altre programa s’allarga o s’escurça. El lloc d’emissió és invariable: en directe a TV3 i a la Plataforma 3cat. A la plataforma també es podrà mirar aquest i qualsevol dels altres capítols en diferit.