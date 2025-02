'Com si fos ahir' del 24 de febrer: La Gina a punt de fer una bogeria

Aquest dilluns 24 de febrer de 2025 ens porta un episodi carregat de decisions econòmiques arriscades, secrets revelats i conflictes entre joves que prometen mantenir-nos enganxats a cada minut. Com sempre, els personatges de la sèrie de sobretaula de TV3 han de fer front a situacions inesperades, i aquest capítol no és una excepció.

Comencem amb la Gina, que es troba en una cruïlla financera i vital. Després de pensar-ho molt, ha decidit que la venda de l’edifici de Vic és l’única opció per aconseguir els diners necessaris per invertir en el projecte que l’Àlvar li ha presentat. Aquesta decisió arriscada està motivada per la necessitat de finançar una iniciativa que acabarà malament. L’Àlvar és un ‘estafador de l’amor’ i li vol prendre tot. Tenint en compte que li ofereixen un preu més baix del que ella voldria, el Miquel s’hi desaconsella amb fermesa.

El Joel descobreix la mentida de la Marta

En el terreny familiar, el Joel es veu immers en un malentès que li fa qüestionar-se la veritat sobre les decisions que es prenen al seu voltant. Ell descobreix que van anul·lar la sortida a cavall —una activitat que tant li il·lusionava— amb la raó aparent que era perquè ell pogués passar més temps amb la seva mare.

| TV3

Tanmateix, quan es planteja aquesta explicació, la Isabel li diu que ella no hi ha tingut res a veure. Més tard parla amb la Marta i descobreix que ha estat ella qui ho ha manipulat tot. La Marta no vol que el Joel passi més temps amb el Quique que amb ella. Una decisió que podria allunyar encara més el Joel de la Marta... i el Salva, que no hi té res a veure.

L'Eva parla clar amb l'Agustí

Mentre això succeeix, l’Eva es troba molt disgustada amb l’actitud rebel del Marcel. El comportament del Marcel ha arribat a punt de provocar la impaciència de l’Eva. Va a la seva i, tal i com li va aconsellar el Salvatore, fa valer que el gimnàs és de la família.

Decideix que és hora de demanar ajuda a l’Agustí, confiant que ell podrà parlar amb el Marcel i fer-li entendre que la seva postura rebel no li porta res bo. Però, en la conversa que segueix, l’Agustí admet que té la impressió que el Marcel està mal influenciat pel Salvatore.

| TV3, DKDesignz, XCatalunya

Amb aquests tres fronts oberts –la decisió econòmica arriscada de la Gina, el malentès familiar que envaeix al Joel i la tensió juvenil al voltant del Marcel– aquest capítol es presenta com un moment clau que podria definir el rumb de diverses relacions dins de Com si fos ahir. Una sèrie que, fa molt poc hem sabut que renovarà per a una novena temporada. Iguala, d’aquesta manera, a ‘El Cor de la Ciutat’.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 24 de febrer de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà el proper dilluns. Començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda i tindrà una durada de quaranta minuts segons la programació oficial que es pot consultar a la web del 3cat. Es podrà veure en directe tant a TV3 com a la plataforma 3cat.