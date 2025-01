'Com si fos ahir' del 17 de gener: Un misteri del passat del Francesc

Aquest divendres 17 de gener de 2025, Com si fos ahir tanca la setmana amb un capítol ple de tensions, records dolorosos i, fins i tot, algun toc d’humor gràcies a una troballa inesperada. D’entrada, la història del Rodri fa un gir definitiu: l’Andreu explica a l’Eva (Alicia González Laá) que han denunciat oficialment el suposat metge, en un intent de fer justícia per la negligència que ha comès.

El Lluís, el pacient que va patir greus conseqüències arran d’una operació mal feta, és qui ha interposat la denúncia i, de moment, sembla disposat a anar fins al final. És lògic, ha perdut la mobilitat del braç. Tot i els precs del Rodri perquè intenti pactar o mirar de rebaixar la gravetat de l’acusació, el Lluís no vol fer marxa enrere: se sent enganyat i ferit, i considera que el Rodri ha de pagar per haver-li causat tant de mal.

Aquesta situació manté l’Eva en un dilema moral profund. D’una banda, és conscient que el Rodri no ha actuat correctament. D’altra banda, no pot evitar sentir una certa compassió pel Rodri, ja que, més enllà de les seves mentides, l’Eva encara vol creure que hi pot haver alguna explicació que, si bé no justificaria els seus fets, almenys en contextualitzaria la magnitud.

| TV3, Grafinka, XCatalunya

A més, s’espanta quan sap que només pel delicte d’intrusisme professional el podrien condemnar a una pena de fins a dos anys de presó. Això sense comptar els danys causats al Lluís... o a altres pacients que puguin aparèixer.

El passat del Francesc torna a escena

En una segona trama, la Sílvia es proposa animar el Francesc perquè recuperi la seva passió per la música, una afició que va deixar de banda fa anys. Creu que, potser, si aconsegueix connectar-lo de nou amb aquella il·lusió, ell podrà obrir-se a noves experiències i trobar-hi una via d’escapament emocional.

Tanmateix, el Francesc no se sent gens còmode: confessa que, de jove, va patir una molt mala experiència relacionada amb la seva carrera musical i que, des d’aleshores, no en vol saber res. Aquell episodi del passat, que li va fer perdre la confiança en ell mateix, l’ha marcat profundament. Hi tindrà la Itziar alguna cosa a veure? Per acabar-ho d’adobar, torna el Miqui. La Sílvia li deixa clar que no es tornaran a embolicar. Segur?

L'Isern troba una caixa misteriosa

Mentrestant, al gimnàs la rutina es veu alterada quan apareix un paquet que ningú reivindica com a seu. L’Isern, sempre disposat a treure ferro als imprevistos, munta una rifa improvisada per sortejar el contingut del misteriós embalatge.

| TV3

L’expectació puja com l’escuma i tothom especula amb el que podria haver-hi a dins: regals promocionals, roba esportiva, alguna cosa oblidada o, fins i tot, un objecte valuós que algú hauria intentat amagar. Quan s’obre finalment el paquet, la sorpresa deixa tothom bocabadat, tot i que encara no està clar si això generarà un nou maldecap o simplement un moment divertit que amenitzarà el dia.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 17 de gener de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i dos minuts de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, quaranta minuts. Com sempre, començarà després del ‘Cuines’ a TV3 i a la plataforma 3cat.