'Com si fos ahir' del 16 de gener: Acostament perillós de la Gemma a la Cristina

Les coses no són tan senzilles com semblaven per al Joel en la seva voluntat de tornar a viure amb la Isabel. Al capítol del dijous, 16 de gener de 2025, la Isabel li fa saber que, sense tenir una feina, no serà possible establir la convivència que tots dos desitgen. Aquesta afirmació deixa el Joel descol·locat i amb una gran frustració. Ell, que s’havia imaginat obrint una nova etapa al costat de la seva mare, ara veu com se li escapa la possibilitat d’abandonar la casa del Salva i la Marta.

Per si no n’hi hagués prou, el Joel sent un pes a sobre que no sap com gestionar. Inquiet, en parla amb el Salva, que no pot evitar sentir una barreja de pena i responsabilitat: sap que el Joel arrossega la il·lusió de tornar a fer vida amb la seva mare, però ell també s’ha acostumat a comptar amb la presència del noi a casa.

Tot i això, el Salva es planteja la possibilitat d’ajudar la Isabel i el Joel d’alguna manera en aquesta recerca de feina. La part positiva per a la Isabel és que ha aconseguit un pis de lloguer social a través d’una associació.

La Gina a la desesperada

En una altra trama, la Gina viu un dels moments més difícils després de tot el que ha passat amb l’herència i les tensions amb el Jordi. Cansada de sentir-se culpable i sabent que la relació amb ell penja d’un fil, demana a la Sílvia que intercedeixi per ella. Vol que la seva amiga convenci el Jordi perquè la perdoni i així poder recuperar la pau que tant enyora. Malauradament, quan la Sílvia ho intenta, comprova que el Jordi té el cor massa ferit per fer marxa enrere.

La Gina, veient que no hi ha solució a curt termini, troba consol inesperat en la Lídia. El distanciament que hi havia hagut temps enrere sembla fondre’s en un moment de complicitat: la Lídia i la Gina es fan costat mútuament, conscients que totes dues arrosseguen remordiments i ferides.

Aquest gest de solidaritat podria ser el primer pas per refer el vincle que havia quedat malmès. O no... tots sabem com és la Lídia i en podria estar preparant una de grossa si veu debilitat en la seva cosina.

La Gemma juga amb foc

Paral·lelament, la Gemma continua movent fils en l’àmbit professional. Després d’haver venut la seva part de la consultoria a la Cèlia, ara també se sent còmoda amb la nova relació laboral que té amb la Cristina. Les dues han decidit convertir l’obrador de la Cristina en un negoci de menjars per emportar, i sembla que la combinació d’idees i energies va sobre rodes.

En aquest marc d’optimisme i ganes de triomfar, la Gemma proposa a la Cristina de sortir plegades de copes per celebrar que ja són sòcies de ple dret.

Més enllà de l’àmbit professional, la Gemma cada cop se sent més fascinada per la Cristina. Malament, la Cristina té un punt fosc. A més també veurem que quan la Noe proposa a la Gemma de quedar, ella li diu que no.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 16 de gener de 2025?

L’episodi d’aquest dijous, el penúltim de la setmana, començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Durarà gairebé quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.