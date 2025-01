'Com si fos ahir' del 14 de gener: Sorpresa inesperada del Toni amb la Naiara

El capítol d’aquest dimarts 14 de gener de 2025 arriba carregat de situacions límit que afectaran diversos personatges i faran trontollar les seves vides. En primer lloc, l’Andreu veu com els seus pitjors temors sobre el Rodri es fan realitat. Un pacient anomenat Lluís, que el Rodri va operar fa poc, perd la mobilitat del braç a causa d’una negligència mèdica. El propi pacient està desesperat. Això acabarà malament.

Aquest fet, alarmant de per si, confirma les sospites que l’Andreu tenia sobre la falta de formació i de legitimitat professional del Rodri. Ara l’Andreu, cada cop més enfurismat, exigeix al Rodri que deixi de fingir i assumeixi les conseqüències dels seus actes.

Però, es rendirà el Rodri a l’evidència, o provarà de justificar-se i manipular la situació un cop més? La situació és molt complicada per al Rodri ja que fins i tot una doctora ha trucat a l’Andreu demanant referències del Rodri. Mentrestant, l’Eva no vol veure la realitat i fins i tot la Gemma li intenta obrir els ulls dient-li que cal saber la veritat.

La Naiara coneix el Karim

En una segona trama, la Naiara gaudeix d’una nit de festa al Flora que desemboca en una trobada inesperat: coneix el Karim, un noi que la fascina per la seva espontaneïtat i el seu caràcter obert. El moment de connexió és tan intens que acaben passant la nit junts.

Com era d’esperar, el Toni es veu implicat directament en la situació gairebé sense voler-ho: en arribar a casa, es troba el Karim, literalment, despullat. Aquest fet el descol·loca enormement. Ell, que tot just començava a encarrilar el seu dia a dia després de diversos sotracs emocionals, veu que la convivència amb la Naiara li reserva sorpreses que no havia previst. La seva reacció és immediata: decideix que ha arribat el moment de buscar-se un pis per tenir el seu propi espai i no haver d’enfrontar-se a aquest tipus de situacions.

Finalment, l’Aloma s’enfronta als reptes econòmics i a la necessitat de trobar ingressos de manera urgent. Veient-se en una situació complicada – a l’avançament no s’especifica per a que vol els diners - inicia un petit negoci de venda d’objectes per internet. Aconsegueix 500 euros.

Aquest moviment desperta l’interès de l’Ismael, que, temptat per l’oportunitat de guanyar diners fàcilment, vol seguir les passes de la seva nòvia. Tanmateix, el Litus, pare de l’Ismael, s’hi oposa frontalment: creu que el seu fill ha de centrar-se a estudiar i a treballar “com tothom”, és a dir, de manera més convencional.

Les discrepàncies generacionals i els valors xocaran de ple, i l’Ismael es veurà dividit entre la seva voluntat d’aprendre a espavilar-se pel seu compte i el respecte a les normes que li imposa el seu pare. El Litus, una vegada més, crearà un conflicte d’on no n’hi ha.

