'Com si fos ahir' de l'11 de març: La Gina es passa de frenada i un Mosso al·lucina

Segon capítol de la setmana a ‘Com si fos ahir’. Avui la cosa no ha acabat bé. El Joel coaccionat perquè doni diners i el Jess apallissat pel Ferni. Dues trames aparentment paral·leles però que podrien tenir relació. Qui hi ha darrere el xantatge que pateix el Joel? Què diuen les cartes que li dóna la dona misteriosa? Ho sabrem però no serà aquest dimarts.

La primera de les trames del proper capítol té a veure amb l’estafador. Llibert, Àlvar, Saül... té molts noms. La Marta (Sílvia Bel), decidida a posar fi al seu conflicte amb l’estafador, pren una decisió valenta però molt arriscada. Amb el suport de la Gina, decideixen contactar amb l'Enric, el seu amic Mosso d’Esquadra, per explicar-li en detall el pla que han traçat per atrapar-lo.

Tot i que inicialment l'Enric expressa preocupació per l’alt risc de la situació, acaba accedint a ajudar-les per garantir-ne la seguretat. Ho fa posant ordre a l’esbojarrat pla de la Gina, que incloïa realitzar diversos delictes. Això no evitarà que el pla sigui arriscat i estigui ple d'incerteses. La Marta queda amb l’estafador i li explica que es dedica a dissenyar roba interior. De fet, a les primers temporades havia treballat en una empresa del sector.

La Cristina torna a ficar la pota

En una segona trama, al restaurant de la Cristina (Carlota Olcina) esclata una situació d'altíssima tensió quan aquesta culpa injustament la Itziar, la cuinera, d'haver comès un greu error en una comanda. La Itziar està convençuda que l'error no ha estat responsabilitat seva, però la Cristina insisteix amb duresa i pressiona perquè s’acabi disculpant amb el client. La Cristina no vol reconèixer que li va donar malament la comanda a la Itziar. I aquesta darrera, ben segur que no callarà si es descobreix la veritat.

Què amaga el Salvatore?

Finalment, la relació entre la Cati i el Salvatore viu un moment crucial. Després d’una llarga lluita emocional, el Salvatore informa la Cati que viatjarà a Nàpols per formalitzar definitivament el divorci amb la Rosa. A més hi ha d’anar per una inspecció laboral en un dels seus negocis... o això diu. Aquest viatge sembla un punt d'inflexió clar en la seva història, amb el potencial de tancar definitivament aquesta etapa tan convulsa de les seves vides.

Tanmateix, un gir inesperat complica encara més les coses: abans de marxar, el Salvatore comet un greu descuit, deixant-se una carpeta important al gimnàs. El contingut d’aquesta carpeta podria sortir a la llum i complicar encara més les seves intencions, posant en perill la seva relació amb la Cati.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 11 de març de 2025?

L'episodi d'aquest dimarts començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Durarà trenta-vuit minuts segons la programació oficial de TV3. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.