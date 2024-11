Filtren el nom del possible nou nòvio de Pablo Alborán: Actor molt conegut

per Sergi Guillén

Pablo Alborán torna a ser al centre d'atenció mediàtica, aquesta vegada per motius sentimentals. Segons el periodista Javier de Hoyos, el cantant podria haver iniciat una relació amb un actor gallec.

Tot sorgeix a partir d'unes imatges captades en una festa, on tots dos van estar compartint moments propers al conegut local Sakura. La festa va estar animada per la reconeguda professora d'interpretació Abril Zamora, que també forma part de l'elenc de la sèrie Respira.

De Hoyos subratlla que, encara que podrien ser simplement amics, els gestos entre ells i la seva reacció en notar una càmera gravant-los desperten sospites. "Si fossin només amics, no tindria sentit separar-se tan ràpid", comenta el periodista.

Un actor que destaca pel seu talent i la seva naturalitat

L'home és Xoán Forneas, qui ha guanyat popularitat recentment gràcies al seu paper a la sèrie Respira, un èxit total a Netflix que ha captat l'atenció del públic.

Nascut a Lugo el 1993, Forneas s'ha consolidat com un intèrpret versàtil, destacant també a l'àmbit musical. A més d'actuar, és un cantant cantant capaç d'interpretar gèneres diversos, des de blues fins a música tradicional gallega.

| @xoanforneas

Forneas també toca el piano i balla flamenc, jazz i funky, habilitats que han enriquit la seva carrera. Aquestes aptituds musicals podrien ser el punt de connexió entre ell i Alborán, conegut per la seva sensibilitat artística.

Les imatges que deslliguen rumors

Les sospites sobre una possible relació no es limiten a l'esdeveniment a Sakura. Dies abans, tant Pablo Alborán com Forneas van ser vistos menjant al mateix restaurant, Estada La Adriana, a Madrid.

Encara que no hi ha fotos junts, les imatges que tots dos van compartir a les seves xarxes socials semblen fetes des del mateix angle. Això alimenta la teoria que estaven acompanyats.

A les xarxes socials, l'actor comparteix moments del seu dia a dia, especialment relacionats amb la feina. El seu compte, que ja supera els 19.000 seguidors, és ple d'escenes darrere de càmeres i de promoció dels seus projectes.

Els fans ja han començat a buscar possibles interaccions entre els dos artistes. Tot i que, fins ara, només s'ha trobat una referència recent a les xarxes de Forneas cap a Alborán.

Més enllà de les especulacions

El públic es pregunta si aquest enllaç serà més que una amistat. De Hoyos insisteix que els gestos captats, com l'advertiment d'Alborán en adonar-se d'una càmera, deixen espai per a l'especulació.

Els seguidors dels dos artistes han mostrat opinions dividides. Alguns celebrant la possibilitat d'una relació i d'altres considerant que és una mera coincidència.

Mentrestant, tant Pablo Alborán com Xoán Forneas guarden silenci sobre això, permetent que els rumors segueixin creixent. El que és clar és que, independentment de la seva relació, tots dos estan en un gran moment professional. I la seva connexió, sigui del tipus que sigui, continuarà sent tema de conversa.