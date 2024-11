L'estrany gest de Sofia de Grècia en homenatge a Joan Carles I

A la Casa Reial ocorren els mateixos problemes que a totes les cases. Els membres de la família reial també se separen, igual que en totes les famílies. Els primers van ser Elena de Borbó i Jaime de Marichalar i els següents van ser la Infanta Elena i Iñaki Urdangarin. La seva condició d'infant va jugar un punt a favor i l'enllaç es va poder trencar sense gaires problemes.

Una mica diferent passo amb el Rei Felip VI i la Reina Letícia. És un secret de domini públic que la relació no funciona i que fins ara han mantingut les aparences pel bé de les filles. Letícia és una plebea, amb orígens republicans, atea, d'esquerres i, durant molt de temps, el teatre ha valgut la pena. Però ja hi és.

El mateix ha passat amb els pares i sogres dels actuals monàrquics. Els emèrits han tingut dues filles i un fill (alguns més preparats que altres) i ja fa anys que van separar els camins. Són de sobres conegudes relacions extramatrimonials de Joan Carles I: Corinna Larsen, Bárbara Rey... Sofia de Grècia no passava per les portes, però allà seguia, picant pedra.

| Casa Real, XCatalunya

L'amor (o les aparences) de Sofia segueix intacte

Sofia continua estimant l'emèrit. Això o que té molt ben après en què consisteix la institució que va representar durant molts anys. Així ha quedat demostrat durant el lliurament del XXXIII Premi Reina Sofía de Poesia Iberoamericana. Ha tingut lloc al Saló de Columnes del Palau reial De Madrid.

L'emèrita va demostrar que continua sent una peça clau a la Família Reial. Té 86 anys i va aparèixer vestida de vermell, com Letícia. Portava un blazer de tweed amb solapes i butxaques frontals setinats i pantalons rectes. No hi van faltar els complements. L'emèrita va escollir un collaret de perles de dues voltes, pendents a joc i un colofó molt especial a la solapa de la seva americana. Es tracta d'una peça amb forma de raïm d'ametistes muntats en or que va portar el dia de la comanda de mà de la seva filla a la nora.

Llueix l'agulla de pit del seu compromís

Es tracta d'un imponent fermall que va lluir a la part esquerra del pit i que porta al seu joier més de 50 anys. L'agulla de pit de compromís de la Reina Sofia és una joia històrica amb un significat especial. Aquest colofó va ser un regal del Rei Joan Carles I a Sofia de Grècia el 1961, en el moment del seu compromís matrimonial. La peça no representa només l'amor entre els dos monarques, sinó que també simbolitza la unió entre dues cases reials d'Europa: la Casa de Borbó i la Família Reial Grega.

Com és? El colofó està dissenyat en forma d'un llaç, elaborat en platí i decorat amb brillants. Aquest estil de joieria era molt popular a l'època i està relacionat amb el simbolisme de la unió i la continuïtat. L'elecció del disseny subratlla la importància de l'enllaç matrimonial i l'elegància encaixa amb l'estil clàssic de la Reina Sofia.