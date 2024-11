El solter que va de sobrat a First Dates: 'Preferiria una morena'

per Pol Nadal

First Dates és un dels programes més populars de la televisió espanyola. Emès a Cuatro, es basa en una premissa senzilla. Dues persones desconegudes es troben a un restaurant amb l'esperança de trobar l'amor. Cada episodi barreja emocions, rialles i, de vegades, moments incòmodes. La dinàmica permet als espectadors ser testimonis de cites a cegues reals.

A l'episodi més recent, un solter es va convertir en el centre de les crítiques. La raó: la seva actitud i exigències. Des del primer moment, va deixar clar que tenia preferències físiques molt específiques. Quan va veure la seva cita, va comentar que preferia una dona bruna. La frase, "preferiria una morena", va deixar en evidència els seus prejudicis.

La seva cita, una dona rossa, no es va prendre bé el comentari. Tot i intentar portar la conversa a temes més neutrals, l'home va insistir. Va reiterar en diverses ocasions que el físic era important per a ell. La tensió a la taula va anar creixent i la cita es va tornar incòmoda.

La dona, visiblement molesta, va decidir enfrontar-ho. Li va recordar que els gustos són personals, però el respecte és fonamental. La discussió va escalar ràpidament, deixant clar que la cita no acabaria bé. En les declaracions posteriors, la dona va admetre sentir-se humiliada. "No sóc aquí per complir estereotips", va dir indignada.

| Cuatro

Debat a xarxes socials

L'episodi ha generat debat a les xarxes socials. Molts espectadors van criticar l'actitud de l'home, la qualificaven de superficial i poc educada. Altres van destacar que aquest tipus de comportaments no tenen cabuda en un espai que busca promoure connexions reals.

El presentador, Carlos Sobera, no va dubtar a llançar un comentari irònic sobre això. "Potser el que necessita no és una morena, sinó aprendre maneres, va fer broma durant el programa.

First Dates ha estat sempre un reflex de la diversitat de personalitats i actituds. Aquest episodi, però, ha deixat un sabor amarg per a molts espectadors. Tot i que la cerca de l'amor pot ser complicada, el respecte i l'empatia haurien de ser essencials en qualsevol interacció.

La cita va acabar sense un segon matx. La dona va abandonar el restaurant abans d'hora. En les declaracions finals, va deixar un missatge contundent: "Prefereixo estar sola que aguantar aquest tipus d'actituds".

El programa continua mostrant que encara que l'amor pot ser impredictible, les exigències superficials no són el camí. Aquest episodi quedarà com un recordatori del què no ha de passar en una primera cita.