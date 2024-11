Sobrecogedoras palabras de Jordi Wild: Habla tras fallecer su padre

Hace dos semanas, Jordi Wild conmovió profundamente a sus seguidores al anunciar el fallecimiento de su padre, conocido como Papa Giorgio. Su padre era una figura muy querida en el mundo de Internet gracias a su carisma y cercanía, y su muerte a los 71 años dejó a toda la comunidad de Jordi Wild en estado de shock. Ahora, el podcaster ha reaparecido en YouTube para rendirle homenaje en un emotivo episodio de The Wild Project.

Este martes, Jordi Wild volvió a las pantallas con la edición número 301 de su popular programa. Visiblemente afectado, el creador se sinceró sobre los últimos días de su padre y la inesperada pérdida que ha golpeado a su familia. "Mi padre siempre decía: 'Yo no me quiero enterar. Ojalá me vaya durmiendo y no me entere'", relató con la voz quebrada. Sin embargo, Jordi confesó que su padre luchó durante casi una semana, lo que le dio esperanza: "Aguantó tanto que incluso el médico me dijo: 'Quizás tenemos que hacerle nuevas pruebas'. Eso me dio fuerzas".

El youtuber compartió cómo la esperanza de que su padre superara la situación lo mantuvo con ánimo. "Pensé que lo iba a lograr, porque era Papa Giorgio", dijo. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado: "Al final, lo normal sucedió. Mi padre se fue sin sufrir, pero de una forma que nadie esperaba". La emoción fue palpable mientras Jordi recordaba los momentos finales de su padre, destacando su fortaleza y carácter único.

"Era lo que más miedo me daba"

Jordi también confesó que su padre iba a participar en un especial de Halloween en El Rincón de Giorgio. "Íbamos a disfrazarnos de Drácula o Frankenstein, iba a ser muy divertido. Mi padre era un show y siempre lo fue", recordó con una mezcla de tristeza y admiración. Para Jordi, esta pérdida no solo ha sido un golpe personal, sino también un momento de reflexión sobre el amor y el apoyo familiar.

En su reaparición, Jordi no pudo evitar derrumbarse al hablar de su mayor temor: "Lo que más miedo me daba en el mundo era que a mis padres les pasara algo. Y ahora le ha pasado a mi padre". También dedicó palabras a su madre, quien ahora enfrenta la vida sin su compañero de toda la vida: "Quiero estar mucho con ella. Mi madre solo ha tenido a mi padre en su vida y llevaban muchos años juntos. No tiene a nadie más que a mí".

El podcaster también agradeció el inmenso apoyo que su comunidad le ha brindado en este difícil momento. "Habéis hecho algo muy bonito, mandándole muchos abrazos y besos. Mi padre os quería mucho, a los internautas", dijo emocionado. Las palabras de Jordi dejaron claro cuánto valoraba el cariño que su audiencia mostró hacia Papa Giorgio, quien se ganó el afecto de todos con su autenticidad y bondad.

Papa Giorgio había sido un pilar importante en la vida de Jordi Wild y en su carrera como creador de contenido. Sus apariciones en El Rincón de Giorgio y The Wild Project siempre estuvieron marcadas por su simpatía y calidez, convirtiéndolo en una figura icónica para los seguidores de Jordi. Su legado permanecerá en los corazones de quienes lo conocieron a través de las pantallas.