Entrem a la casa on viu la infanta Sofia a Lisboa i descobrim una cosa especial

La infanta Sofia ja es troba totalment instal·lada al seu nou habitatge a Lisboa, llesta per afrontar la seva etapa universitària. Des d'allà, arriba una última hora sobre com és la que a partir d'ara serà la seva nova casa. Una residència que compta amb tota mena de luxes i instal·lacions i que ha cridat l'atenció per alguna cosa molt particular.
Lluny queda ja la seva residència a Gal·les enfocada a un ambient adolescent i molt més rígid. Ara, a Lisboa, la infanta Sofia es relaciona amb joves majors de 18 anys que tenen altres inquietuds i necessitats.
Així és el nou habitatge de la infanta Sofia
Lisboa acull la infanta Sofia, que inicia etapa universitària en un entorn vibrant i ple d'encant. El seu nou habitatge s'alça a Benfica, un barri ben comunicat i tranquil, ideal per a joves que compaginen estudis amb vida ciutadana. En aquesta zona animada, flanquejada per parcs com l'immens Monsanto, s'hi respira aire fresc i possibilitats a l'aire lliure.
La residència Xior Benfica, la seva nova casa, ofereix tota mena d'instal·lacions. Habitacions individuals amb bany privat, àmplia llum i mobiliari cuidat. No obstant això, el més especial és que el seu nou habitatge consta d'un espai dedicat exclusivament a la meditació.
Es tracta d'un lloc on la infanta Sofia podrà relaxar-se de la intensitat de les classes i buscar un espai íntim per a ella sola. Aquest tipus d'instal·lacions no estaven presents a l'Atlantic College del Regne Unit on fa tan sols uns mesos estudiava batxillerat. Però la vida universitària obre nous objectius i prova d'això és l'entorn del qual gaudirà a Lisboa.
A més dels dormitoris privats, hi ha zones comunes que fomenten la convivència. Una cuina compartida molt funcional, sales d'estudi, gimnàs, bugaderia, saló social, jardí privat i fins i tot una sala multimèdia. Sens dubte, la infanta Sofia tindrà múltiples escenaris on poder relacionar-se amb la resta de companys.
El nou habitatge de disseny modern de la infanta és a tot just mitja hora en metro del campus acadèmic. Allà, al cèntric Chiado, s'ubica l'edifici històric reformat del Forward College, on Sofia cursa Ciències Polítiques i Relacions Internacionals.
La infanta Sofia s'adapta a la seva nova vida a Lisboa
El preu de la nova casa de la infanta Sofia també ha estat objecte d'interès i les quantitats varien segons el tipus d'allotjament. Des d'uns 590 € mensuals per habitacions bàsiques fins a més de 1.000 € per estudis independents amb balcó o cuina privada. Això dona una idea de la qualitat i l'exclusivitat del servei.
A això cal afegir el que costa estar matriculada a la universitat. Es parla que el cost total de l'any acadèmic ronda els 18.500 €, que inclou matrícula, materials i allotjament. Els reis cobreixen aquesta despesa a través de la seva assignació oficial.
I és que l'entorn en què es mourà la infanta Sofia representa el més important. Aquest equilibra benestar i exigència. La seguretat, connectivitat i qualitat de les instal·lacions defineixen un lloc ideal des d'on la infanta pot créixer acadèmicament sense perdre independència ni confort.
Així les coses, Lisboa es converteix en una aula viva. Des dels miradors, tramvies grocs serpentegen per costerudes empedrades. La infanta Sofia podrà passejar fins al Castelo de São Jorge, perdre's per Alfama i gaudir de cafès literaris al Chiado.
Tot això per tornar al seu nou habitatge on poder recarregar piles per a una nova jornada universitària. Gràcies als amplis jardins que té i a l'espai per meditar, la infanta Sofia té garantit el seu benestar personal.