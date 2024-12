Enric Masip, líder autonomista: Així renega ara de l'independentisme juntament amb Pedrerol

Enric Masip és un referent de l'handbol espanyol i una figura reconeguda tant en l'àmbit esportiu com en la gestió esportiva. Nascut a Barcelona l'1 de setembre de 1969, la seva carrera com a jugador i posterior vinculació amb l'esport l'han convertit en un nom destacat, especialment dins del FC Barcelona.

Carrera com a jugador del Barça d'handbol

Enric Masip va iniciar la seva carrera professional al Club Balonmano Granollers, on va destacar per la seva habilitat i lideratge. No obstant això, el seu salt al FC Barcelona el 1990 va marcar un abans i un després en la seva trajectòria. Durant 13 temporades vestint la samarreta blaugrana, Masip es va consolidar com un dels millors jugadors de la seva generació, destacant per la seva visió de joc, capacitat golejadora i caràcter competitiu.

Amb el FC Barcelona, Masip va formar part de l'anomenada "etapa daurada" de l'handbol culer sota la direcció de l'entrenador Valero Rivera. Durant aquest període, l'equip va dominar tant a nivell nacional com europeu, aconseguint un palmarès envejable:

6 Copes d'Europa (1991, 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000).

2 Recopes d'Europa.

1 Supercopa d'Europa.

10 Lligues ASOBAL consecutives.

7 Copes del Rei.

6 Supercopes d'Espanya.

Enric Masip va compartir vestidor amb figures llegendàries com Iñaki Urdangarin, destacant el seu paper com a capità i líder dins de l'equip.

Trajectòria amb la selecció espanyola

Amb la selecció espanyola, Masip també va tenir un paper destacat. Va representar Espanya en diverses competicions internacionals, incloent Jocs Olímpics, Campionats del Món i Campionats d'Europa. Amb La Roja no va aconseguir el mateix èxit en termes de títols com amb el FC Barcelona. La seva presència va ser clau per al creixement i consolidació d'Espanya com una potència en l'handbol internacional.

Relació amb la junta directiva de Joan Laporta

Després de la seva retirada com a jugador el 2003, Enric Masip va continuar vinculat al món esportiu, exercint com a assessor i gestor. La seva relació amb el president del FC Barcelona, Joan Laporta, el va portar a integrar-se a la junta directiva del club el 2021, assumint el rol d'assessor esportiu de la presidència.

En aquest lloc, Masip aporta la seva experiència i coneixement en la gestió d'equips i estructura esportiva, contribuint a la presa de decisions estratègiques del club. La seva influència en l'handbol i la seva estreta col·laboració amb Laporta l'han posicionat com una figura clau en la gestió del FC Barcelona.

Enric Masip i Iñaki Urdangarin

La seva etapa com a company deIñaki Urdangarin al FC Barcelona d'handbol va marcar una relació professional sòlida. Tots dos van ser part fonamental de l'equip que va dominar l'handbol europeu a la dècada dels 90, sent líders tant dins com fora de la pista.

Suposat perfil independentista

El 2014, Masip va participar en un vídeo en què demanava l'oficialitat de les seleccions catalanes. En el vídeo, l'exesportista anima els esportistes catalans a fer força per participar amb Catalunya i no representant Espanya. A la campanya també s'hi van unir altres esportistes com Jofre Mateo (Barça, Girona, etc), Núria Picas o Marc Sellarès (UE Llagostera).

Ara nega ser independentista

En una entrevista amb José Pedrerol, ha negat ser independentista. Diu que és nacionalista català i durant molts anys simpatitzant de la dreta catalana de Convergència. Però nega taxativament ser independentista. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i els protagonistes han rebut moltes crítiques. Pedrerol per preguntar i ell per justificar-se.