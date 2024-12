Revuelo en redes por el nuevo sueldo de Leonor de Borbón en 2025

Ser Rey es muy cansado. Es un trabajo muy duro que merece una recompensa. Incluso las vacaciones en verano en el Palacio de Miravent no saben a vacaciones. Por lo que luego Felipe y Letizia hacen una escapada secreta, para descansar de su intenso año. Su hija, la futura Reina, ya tiene sueldo asignado. Leonor de Borbón tiene muchos gastos y la joven necesita la cartera llena para su propio ocio.

Hasta ahora ha recibido un salario de unos 420 euros, como miembro de la formación militar. Una cifra que no tiene nada que ver con lo qué cobrará a partir de ahora. La futura jeja del Estado tendrá un salario de 139.000 euros. Así consta en los presupuestos del estado y en los portales de transparencia. Es una asignación pública.

El problema y las críticas no solo están en lo que cobra, sino en lo que no gasta y en lo que ahorra. Vive en Zarzuela con sus padres. Es difícil pensar que estos le vayan a cobrar un alquiler. Igualmente, no le obligarán a pagar su parte de la compra. Si sale, en algunas ocasiones (o siempre) tendrá invitaciones. Imaginad a los responsables del local pidiendo 10 o 12 euros por una consumición a la futura reina. 'Yo te invito Su Majestad'.

Más sueldos

Estos 139.000 euros representan casi la mitad de lo que el rey Felipe VI percibió en 2023, una cifra que ascendió a 278.727,98 euros. Sorprende que sea precisamente 139.000 euros y no una cifra más redonda. Ya puestos, por qué no cobrar 140.000. Parece la típica estrategia comercial de vender los productos a 99,95 euros y no a 100 euros.

Letizia obtuvo 153.291,23 euros. Su abuela Sofía recibió 125.429,42 euros en el mismo periodo. Estos números se aplican siguiendo vete tu a saber qué criterios y según sus supuestas responsabilidades públicas.

Experiencia marina a principios de 2025

El próximo 11 de enero de 2025, la princesa Leonor empezará una nueva etapa de su preparación abordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Es formación militar, por tanto, a cargo del estado. No es un campamento como los de su padre y su abuelo. Por tanto ella no paga.

La Princesa Leonor, heredera al trono de España, inició su formación militar en agosto de 2023 siguiendo la tradición de la familia real española. Esta formación es una parte esencial de su preparación para asumir sus futuras responsabilidades como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, un título que ostentará cuando acceda al trono.

La Princesa Leonor comenzó su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, el mismo lugar donde su padre, el Rey Felipe VI, inició su carrera militar. Esta academia, perteneciente al Ejército de Tierra, representa la primera etapa de su educación castrense y abarca un año de formación en liderazgo, disciplina y conocimientos tácticos.