Emoció al Regne Unit per l’últim que han fet els prínceps de Gal·les: hi ha fotos

Al Regne Unit es té els prínceps de Gal·les en alta estima, tant que són els més ben valorats de la família reial. I això és, entre altres coses, pels bonics gestos que tenen constantment. Un exemple és que ara el príncep Guillem i Kate Middleton han emocionat el país amb l'últim que han fet, i hi ha fotos.
Exactament, el matrimoni ha optat per mostrar el seu suport a dos aspectes molt importants del país: els infants i la natura. Ho han fet participant en uns actes que revelen el seu compromís de futur i la seva entrega com a futurs sobirans.
L'últim gest emotiu dels prínceps de Gal·les al Regne Unit
Els prínceps de Gal·les han reprès la seva agenda oficial i això els ha portat ara a viure una jornada intensa amb la qual han emocionat el Regne Unit. I és que han manifestat la seva preocupació, el seu suport i la seva lluita per la infància, així com pel medi ambient i la cultura.
El que han fet, de la mà del Museu d'Història Natural, és reunir-se amb infants del país per inculcar-los l'amor per l'entorn i la biodiversitat. Branques en què ells estan donant suport a diversos projectes.
Així, el príncep Guillem i la seva dona han compartit amb els petits una sessió interessant i fins i tot divertida. Han indicat que “va ser genial veure com els jardins i el programa de Parc Natural de l'Educació Nacional estan ajudant els joves a connectar-se amb la natura. Sí, combinant l'aprenentatge a l'aire lliure amb activitats de benestar”.
I això no ha estat tot. Els prínceps de Gal·les han subratllat que “va ser un plaer escoltar els estudiants de Primària de Kendar a Lewisham i Academy Manchester. En concret, sobre projectes per donar suport a la natura i la biodiversitat”.
A més, han incidit que és meravellós que “el Programa Nacional de Parcs Educatius estigui inspirant a crear més espais verds. I també hàbitats que beneficiïn tant la vida salvatge com la comunitat”.
El compromís dels prínceps de Gal·les amb el Regne Unit
La visita, com s'ha pogut veure a les fotos publicades, ha estat marcada per un clima molt britànic: la pluja. Però lluny de restar-los emoció al moment, aquesta ha afegit un toc d'espontaneïtat i diversió, fent que els prínceps i els infants s'ho passessin encara millor durant les activitats.
L'actuació dels prínceps de Gal·les no ha estat només un esdeveniment educatiu, sinó també un missatge clar de la seva visió per al futur del Regne Unit. El príncep Guillem i Kate Middleton han demostrat novament que el seu compromís amb els problemes que afecten la societat és genuí i palpable. I estan fent un pas en la seva preparació per a un futur com a successors del rei Carles III, en què les qüestions de benestar i protecció del medi ambient seran prioritàries.
A més, aquest tipus d'esdeveniments reforcen la seva imatge de la família reial com un ens proper al poble. I, per descomptat, també inspiren altres a seguir el seu exemple de compromís amb el planeta i les generacions futures. Sense oblidar que la seva manera de fer aquestes accions properes a la gent és el que realment els ha guanyat l'estima del poble.