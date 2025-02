Carlos III dona la pitjor de les notícies al seu entorn

El Palau de Buckingham s'ha convertit en focus de rumors cada cop més insistents sobre la salut del rei. Ningú sospitava que la situació pogués ser tan seriosa com per alterar l'estabilitat de la monarquia britànica. Tanmateix, en els últims dies, la família reial ha viscut moments molt durs.

El monarca, coronat el 2022 després de la mort d'Isabel II, fa temps que lluita amb complicacions mèdiques. Segons algunes fonts, la seva agenda oficial s'ha reduït a l'essencial. Amb gran hermetisme, els metges han avaluat totes les seves complicacions.

| @theroyalfamily, Canva Creative Studio, XCatalunya

En una trobada privada, Carlos III va comunicar als seus més propers una notícia devastadora: els especialistes li pronostiquen, com a màxim, un any de vida. Aquesta revelació ha suposat un terratrèmol emocional per al cercle més íntim del rei. La imminència de la seva possible partida obre, a més, grans incògnites sobre el futur de la monarquia.

Conscient d'aquesta realitat, el monarca ha expressat un desig molt personal. Malgrat la tensió amb el seu fill, el príncep Harry, li encantaria reprendre el contacte abans que sigui massa tard. La ruptura entre pare i fill s'ha aprofundit en els últims anys per declaracions, documentals i llibres plens de retrets.

Ara, tanmateix, l'empitjorament del rei Carlos III ha canviat les prioritats. Ell ha manifestat que un retrobament amb Harry li donaria la pau que busca en aquests moments difícils. Resta per veure si el duc de Sussex estarà disposat a viatjar al Regne Unit i aparcar temporalment les seves diferències amb la Família Reial.

| The Royal Family Web., Atstock Productions, XCatalunya

Malalties reials

L'estat de salut de Carlos III coincideix amb el del rei emèrit, Joan Carles I, del qual també s'està parlant molt els últims dies. Segons van comentar Lorena Vázquez i Laura Fa al programa Col·lapse de TV3, el rei emèrit es troba travessant un moment delicat pel que fa a la seva salut.

De fet, van mencionar que Joan Carles I està rebent un tractament experimental, encara que la seva eficàcia encara està per confirmar. Tanmateix, malgrat la gravetat de la seva situació, les Mamarazzis van apuntar que aquest context podria ser el que l'impulsi finalment a tornar a Espanya.