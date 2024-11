El bonic voluntariat que està fent Berta Castañé a l'Índia

Berta Castañé és una jove actriu catalana que ha destacat a la indústria audiovisual pel seu talent i versatilitat des de molt aviat. Nascuda a Mataró el 2002, va començar la seva carrera a la moda infantil abans de fer el salt a la interpretació. La seva gran oportunitat va arribar amb la sèrie 'Bajo sospecha', on va captivar el públic amb el seu carisma i maduresa interpretativa.

Més tard, va consolidar la seva carrera amb papers destacats en produccions com 'Cuerpo de élite' i 'Bienvenidos a Edén'. On va demostrar la seva habilitat per encarnar personatges complexos i emotius. Tot i això, a banda d'aquests projectes, molts la recorden per la seva participació a 'Com si fos ahir', on va fer el paper de Júlia, la filla de l'Eva.

El seu bonic i solidari viatge

L'actriu catalana Berta Castañé ha fet un pas solidari a la seva carrera. Durant els darrers dies, ha compartit imatges i missatges a les seves xarxes socials que mostren el seu voluntariat a l'Índia. En concret, es troba a Jaipur col·laborant amb una organització per donar suport a l'educació infantil.

En una de les seves publicacions més emotives, Berta explica la seva experiència al Gopal School. L'actriu recalca com, malgrat la manca de recursos, els nens van a classe amb entusiasme i somriures. Aquest gest dels més petits ha commogut profundament Berta, que es mostra agraïda de poder formar part de les seves vides encara que sigui per un breu període.

La publicació, acompanyada d'una imatge on la Berta interactua amb diversos nens, reflecteix la dedicació. L'actriu apareix amb una samarreta vermella, somrient, mentre xoca les mans amb els infants en un entorn senzill però ple de vida. Al fons s'observa una pissarra amb dibuixos, simbolitzant l'esforç educatiu que s'hi duu a terme.

Berta també ha destacat en el seu missatge que està molt aprenent d'aquesta experiència. Assenyala que, tot i tenir tan poc, els nens són feliços, i això la inspira a valorar les coses petites. Aquest gest solidari demostra no només el seu compromís amb causes socials, sinó també la proximitat i la humilitat.

| @berta_castane

L'organització amb què col·labora Berta, Cooperating Volunteers, es dedica a connectar voluntaris amb comunitats necessitades a diversos països. La seva tasca se centra en àrees com educació, sanitat i desenvolupament sostenible, permetent a persones com Berta marcar la diferència en la vida dels més vulnerables en aquest país.

Berta Castañé no només brilla a la pantalla, sinó també amb el seu compromís humà. Aquesta experiència a l'Índia serà, sens dubte, inoblidable tant per a ella com per als nens amb qui comparteix el temps. El seu exemple ens recorda la importància de donar i aprendre dels altres.