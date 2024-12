Una companya de Francesc Mauri alerta d'un fenomen meteorològic preocupant

per Sergi Guillén

Francesc Mauri, meteoròleg de TV3 i referent en informació climàtica, utilitza freqüentment les seves xarxes socials per advertir sobre fenòmens meteorològics extrems.

El seu perfil de X (Twitter) s'ha convertit en una font de referència, no només per a les seves observacions, sinó també per compartir les investigacions d'altres experts. En aquesta ocasió, Mauri ha donat veu a Cori Calero, periodista especialitzada en crisi climàtica a TV3.

Qui ha exposat un preocupant fenomen relacionat amb les enormes pedres de calamarsa que cada cop cauen amb més freqüència a Catalunya. Les imatges difoses evidencien l'impacte d'aquest fenomen i la gravetat que podria suposar en el futur.

Pedres de gel gegants: un fenomen creixent

El fenomen de les pedres de gel gegants ha sorprès els meteoròlegs del Servei Meteorològic de Catalunya, que investiguen el seu origen.

| Getty Images Signature

En municipis com Sant Pere de Torelló, veïns van reportar calamarses més grans que un puny. Ester Casali, una veïna de la zona, va explicar que amb prou feines es van atrevir a sortir després de la forta tempesta a causa de la por. "Ens van destrossar les teulades del poble i els cotxes van quedar plens de pols", va relatar.

Aquest fenomen no és nou, però sí més freqüent. Les imatges van recordar la pedregada de la Bisbal d'Empordà el 2022, on una nena va perdre la vida per l'impacte d'un d'aquests blocs. Aquest tràgic episodi va ser un detonant perquè s'iniciessin estudis a nivell internacional.

Laboratoris improvisats per investigar la calamarsa

Carme i Tomeu, meteoròlegs involucrats en aquesta investigació, han transformat cases particulars en improvisats laboratoris. Les pedres de gel són mesurades, etiquetades i traslladades en neveres portàtils per a la seva anàlisi.

Un dels veïns, en to irònic, va entregar una bossa de calamarses als investigadors assegurant: "Volia guardar-les per al gintònic, però prefereixo que serveixin per a la ciència".

Els experts alerten de les pèrdues milionàries que generen aquests episodis extrems. Danys materials en habitatges i vehicles se sumen a la por generalitzada dels veïns. Un estudi més detallat permetria predir aquestes tempestes amb més antelació i reduir-ne l'impacte.

Javier Martín Vide, catedràtic de la Universitat de Barcelona, apunta directament al canvi climàtic com a responsable. Les temperatures del mar Mediterrani estan augmentant, cosa que provoca inestabilitat atmosfèrica i fenòmens més extrems.

Segons Martín Vide, aquestes tempestes han arribat "per quedar-se"."La superfície del mar és més càlida, i això afavoreix la formació de pedres de gel més grans i perilloses", va assegurar.

| Soupstock

Avanços en la predicció

Els investigadors avancen per poder predir aquests episodis amb hores d'antelació. Carme Farnell Barqué, membre de l'estudi, destaca que una anàlisi de les pedres permetrà entendre millor el mecanisme de la seva formació. A més, innovacions com realitzar un TAC a una bola de gel oferiran més detalls científics.

La situació és preocupant, però amb estudis com aquest s'obre la porta a solucions que podrien protegir la població. La col·laboració de meteoròlegs i ciutadans a Catalunya reflecteix la importància d'anticipar-se al canvi climàtic i les seves conseqüències.