Charlene de Mònaco fa una cosa amb el fill del príncep Albert que indigna molts

per Angélica Oyarzún

Al Palau de Mònaco, les decisions personals dels integrants de la família reial rarament passen desapercebudes. Quan es tracta de la princesa Charlene, cada gest o paraula genera interpretacions i lectures creuades. I la princesa ha estat al centre del focus públic i dels titulars des d'abans del seu casament.

Al costat d'Albert II, ha protagonitzat una relació marcada per alts i baixos, silencis prolongats i moments de tensió. Avui, torna a ser el centre de totes les mirades per una postura que no ha deixat indiferent ningú. Aquesta vegada, la princesa Charlene ha dit prou i ha traçat una línia clara que ja ha desfermat un nou conflicte.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

Charlene imposa els límits a Albert II

Charlene ha decidit que Alexandre Grimaldi, fill extramatrimonial d'Albert, no serà benvingut a la seva residència. Es tracta del fill extramatrimonial del príncep Albert, la presència del qual ha incomodat Charlene des del principi. Per a ella, no és simplement un assumpte familiar, sinó un símbol de traïció.

Les constants aparicions públiques d'Alexandre i el lloc que ha guanyat en l'entorn del seu pare han estat percebudes com una provocació. Charlene considera que el jove representa un capítol que va marcar dolorosament el seu matrimoni. I no està disposada a repetir aquesta història a casa seva.

La proposta del sobirà d'integrar Alexandre al cercle més privat del Palau ha estat l'espurna definitiva. Charlene ha deixat clar que no tolerarà la seva presència en l'entorn dels seus fills, els prínceps Jacques i Gabriella.

| Instagram, @nicole.coste

Una reacció de Charlene a les ferides causades per Albert

Aquesta decisió ha generat un fort debat a Mònaco i en l'opinió pública internacional. Hi ha qui dona suport a la seva determinació com a mare i esposa. Altres la critiquen per excloure un jove que també forma part de la família.

Segons fonts properes a l'entorn reial, Charlene ha fixat la seva posició sense vacil·lacions. No vol convivències forçades ni escenaris incòmodes per a ella o els seus fills. “No el vol ni veure als jardins del Palau”, asseguren amb contundència.

| Instagram, @nicole.coste

La tensió ha crescut els darrers mesos i amb aquest gest, la princesa ha enviat un missatge sense retorn. Si el príncep no actua amb claredat, serà ella qui prengui les regnes del seu futur. És un context carregat de ferides que van deixar cicatrius per a Charlene i no vol deixar espai perquè li recordin un passat que encara fa mal.