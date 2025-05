Censura: El reportatge de Letícia Ortiz a Telecinco... amb trucada per aturar-lo

per Mireia Puig

El passat cap de setmana, el programa 'Fiesta' de Telecinco, presentat per Emma García, va anunciar amb gran expectació una exclusiva sobre la reina Letícia que, segons prometien, "s'estudiaria als llibres d'història". No obstant això, la informació revelada va resultar ser una notícia ja coneguda des de fa més d'una dècada: el suposat llinatge reial de Letícia Ortiz.

Aquest fet ha generat una onada de crítiques i acusacions de censura per part de l'audiència i alguns col·laboradors del programa.​

Canvi de plans

Durant l'emissió del dissabte 7 de setembre, 'Fiesta' va mantenir la seva audiència en suspens durant més de quatre hores, prometent una revelació impactant sobre la reina Letícia. Finalment, el periodista Alejandro Entrambasaguas va presentar una investigació del genealogista Javier Cordero, qui afirmava que Letícia Ortiz descendia de Fernando II de León, atorgant-li així un suposat llinatge reial.​

| YouTube: LibertadDigital

No obstant això, aquesta informació ja havia estat publicada el 2009 pel diari El Comercio de Asturias, cosa que va portar molts espectadors a sentir-se enganyats pel programa. Les xarxes socials es van omplir de comentaris crítics, acusant 'Fiesta' de presentar una "no exclusiva" i de faltar al respecte a la seva audiència.

Parla Diego Arrabal

El col·laborador Diego Arrabal, conegut pel seu treball com a paparazzi i per les seves intervencions en programes de Telecinco, va expressar el seu descontentament amb la situació. Arrabal va insinuar que la cancel·lació d'un reportatge més compromès sobre la vida privada de Letícia podria haver estat resultat de pressions externes, possiblement de la Casa Reial.

Segons les seves declaracions, una trucada hauria activat un "protocol de retirada de notícies delicades", cosa que va portar a l'eliminació del contingut anunciat.​

| Casa Real, XCatalunya

Aquesta no seria la primera vegada que s'acusa la Casa Reial d'influir en els mitjans de comunicació per protegir la imatge dels seus membres. En el passat, s'han reportat casos similars, com la falta de cobertura mediàtica sobre les fotos de la princesa Leonor en biquini o les revelacions de Jaime del Burgo sobre una suposada relació extramatrimonial amb Letícia.​

L'audiència de 'Fiesta' també va expressar la seva indignació a les xarxes socials, qualificant la situació com un "engany" i criticant les tàctiques del programa per mantenir l'atenció dels espectadors. Malgrat les crítiques, el programa va aconseguir un 11,9% de share i 896.000 espectadors de mitjana, el seu millor registre des de començaments de l'estiu.