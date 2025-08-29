Què feia la filla de Toni Clapés quan sortia a la tele: Marta Romagosa ho explica

La periodista Marta Romagosa ha deixat una empremta molt humana en reflexionar sobre la seva maternitat al costat de la seva filla, Emma. Ho ha fet en una publicació per a SX3 a Instagram. Aquest instant manté una càrrega emocional que transcendeix l'habitual. La barreja entre humor, sinceritat i protecció filial genera una narrativa propera que commou. Però, quina particularitat amaga aquest episodi?
Què va passar davant la pantalla?
Durant la dinàmica plantejada al perfil de SX3, Marta va explicar com solia presentar-se emocionalment el rol de la maternitat. “Quan tens un fill ja no pots fer res”. Davant d'aquesta frase va replicar amb rotunditat que això no és veritat, perquè sense compartir experiències, el vincle no creix.
A continuació, va narrar com, tot i ser molt petita, l'Emma s'entretenia amb un simple conte i un tros de pa. Això els permetia gaudir d'un moment de tranquil·litat mentre compartien una copa de vi, sense que molestés ningú.
La Marta també va parlar del seu estil de criança basat en la transparència, fins i tot en les sortides laborals o imprevistos. Quan havia de marxar, li explicava la situació a l'Emma, encara que només tingués deu mesos. Aquella sinceritat enfortia la confiança entre mare i filla i consolidava el rol de la cangur com un pilar molt estimat.
Però el moment que realment va captar l'atenció de molts va ser quan va explicar la reacció de l'Emma en veure el seu pare. La Marta ho explicava amb il·lusió. 'Vinga, que veurem el papa!' Sense exagerar, en tot just vint segons la nena es va dirigir a la seva habitació. En preguntar-li, va contestar amb naturalitat: “No el vull veure… Si s'equivoca, no ho suportaré”. Aquest reflex instintiu de la seva filla demostra un vincle autèntic i una sensibilitat emocional sorprenent.
D'adolescent a jove
La jove sol comentar el que tots dos pares diuen en antena, particularment sobre el seu pare. “Ah, ja està bé, no em diguis tantes...” Fins i tot ha arribat a enviar-li missatges dient “això que dius no és veritat”. La Marta reconeix amb honestedat que de vegades dubta si ho està fent bé com a mare, i que és l'Emma qui l'anima: “Mama, si us plau… i tant, vinga…”
L'impuls més valuós: el creixement compartit
En la reflexió final, Marta Romagosa confessa que, amb l'edat, ha comprès que el veritable assoliment vital no resideix només a aconseguir èxits professionals. En canvi, el més important és contribuir al creixement emocional i personal dels fills.
“Som un bon equip”, afirma amb emoció, deixant una perspectiva clara i profunda. I això es nota en antena. Clapés, des del seu programa Versió Rac1, parla molt sovint de la seva dona i de la seva filla. Treballen a la competència, però fora de la feina la seva relació és perfecta. 20 anys després, surten a sopar i al cinema sense necessitat d'anar acompanyats de la seva filla.