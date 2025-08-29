Qué hacía la hija de Toni Clapés cuando salía en la tele: Marta Romagosa lo explica

La periodista Marta Romagosa ha dejado una huella muy humana al reflexionar sobre su maternidad junto a su hija, Emma. Lo ha hecho en una publicación para SX3 en Instagram. Ese instante mantiene una carga emocional que trasciende lo habitual. La mezcla entre humor, sinceridad y protección filial genera una narrativa cercana que conmueve. Pero, ¿qué particularidad encierra este episodio?

¿Qué pasó frente a la pantalla?

Durante la dinámica planteada en el perfil de SX3, Marta explicó cómo solía presentarse emocionalmente el rol de la maternidad. “Cuando tienes un hijo ya no puedes hacer nada”. Ante esta frase replicó con rotundidad que eso no es verdad, porque sin compartir experiencias, el vínculo no crece.

A continuación, narró cómo, aún muy pequeña, Emma se entretenía con un simple cuento y un trozo de pan. Esto les permitía disfrutar de un momento de tranquilidad mientras compartían una copa de vino, sin que molestara a nadie.

| RAC1, XCatalunya

Marta también habló de su estilo de crianza basado en la transparencia, incluso en las salidas laborales o imprevistos. Cuando debía marcharse, le explicaba la situación a Emma, aunque solo tuviera diez meses. Esa sinceridad fortalecía la confianza entre madre e hija y consolidaba el rol de la canguro como un pilar muy querido.

Pero el momento que realmente captó la atención de muchos fue cuando contó la reacción de Emma al ver a su padre en la tele. Marta contaba con ilusión: '¡Venga, que veremos al papá!' Sin exagerar, en apenas veinte segundos la niña se dirigió a su habitación. Al preguntarle, contestó con naturalidad: “No lo quiero ver… Si se equivoca, no lo soportaré”. Ese reflejo instintivo de su hija demuestra un vínculo auténtico y una sensibilidad emocional sorprendente.

De adolescente a joven

La joven suele comentar lo que ambos padres dicen en antena, particularmente sobre su padre: “Ah, ya está bien, no me digas tantas...”. Incluso ha llegado a enviarle mensajes diciendo “eso que dices no es verdad”. Marta reconoce con honestidad que a veces duda si está haciéndolo bien como madre, y que es Emma quien la anima: “Mamá, por favor… y tanto, venga…” .

El impulso más valioso: el crecimiento compartido

En la reflexión final, Marta Romagosa confiesa que, con la edad, ha comprendido que el verdadero logro vital no reside solo en alcanzar éxitos profesionales. En cambio, lo más importante es contribuir al crecimiento emocional y personal de los hijos.

“Somos un buen equipo”, afirma con emoción, dejando una perspectiva clara y profunda. Y esto se nota en antena. Clapés, desde su programa Versió Rac1, habla muy a menudo de su mujer y de su hija. Trabajan en la competencia, pero fuera del trabajo su relación es perfecta. 20 años después, salen a cenar y al cine sin necesidad de ir acompañados de su hija.