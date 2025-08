Buckingham Palace respira tranquil: l’equip del rei Carles III ho ha revelat tot

per Angélica Oyarzún

Quan parlem de la monarquia britànica, no només ens venen al cap grans castells, cerimònies pomposes i estrictes protocols. El rei Carles III, reconegut per la seva elegància i proximitat amb la gent, ha demostrat en les seves últimes visites que el segle XXI li ha permès endinsar-se en terrenys força sorprenents. No és només un símbol de tradició, sinó també d'adaptació al futur.

Recentment, el monarca es va embarcar en una visita que, lluny de ser una simple parada turística, va estar marcada per aniversaris històrics de gran rellevància per al Regne Unit. Carles, fidel al seu estil, no va deixar passar l'oportunitat de combinar el seu afecte per la tradició escocesa amb un gest de respecte pel progrés i les tradicions del país.

Una visita plena de símbols i aniversaris importants

Durant el seu pas pel nord d'Escòcia, el rei Carles III va inaugurar una placa commemorativa a Caithness. L'esdeveniment celebrava el 70è aniversari de la planta nuclear de Dounreay, una fita fonamental en el desenvolupament de l'energia nuclear del Regne Unit. A més, el monarca va aprofitar l'ocasió per conèixer el personal del vaixell Pacific Heron, una de les naus més modernes en el transport nuclear.

Aquest acte no va ser només un simple esdeveniment protocol·lari. Va ser part d'un dia carregat de celebracions que també van commemorar el 50è aniversari de Pacific Nuclear Transport Limited (PNTL) i el 20è aniversari de l'Autoritat de Desmantellament Nuclear.

Carles, sempre proper a les comunitats, també va dedicar temps a interactuar amb els cadets navals locals. Igual que amb els voluntaris del Royal National Lifeboat Institution, reafirmant el seu suport a qui cuida la costa escocesa. I totes aquestes activitats, les va fer vestint el seu propi kilt escocès.

Un rei modern amb sorpreses a cada pas

Carles no només va destacar per la seva presència en esdeveniments solemnes. En la seva gira per Escòcia, va fer una parada sorpresa a Fetcha Chocolates, una botiga especialitzada en dolços vegans a Campbeltown. Pel que sembla, el monarca va gaudir d'una estona entre dolços, sorprenent el personal i els milers de ciutadans que l'esperaven.

La gira no va ser només una sèrie de visites oficials, sinó una manera d'estrènyer llaços amb la cultura escocesa. En el seu pas pel nord, el rei va mostrar un cop més el seu amor per les tradicions, portant el seu propi kilt per a una ocasió que va ser real i accessible.