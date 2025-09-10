Avís important del Palau de Mònaco: és sobre la princesa Charlene (47 anys)

El Palau de Mònaco ha anunciat una cosa molt especial i carregada de simbolisme la protagonista de la qual és la princesa Charlene. El Principat es prepara per a un esdeveniment que posarà la institució al mapa solidari.
Com no podia ser d'una altra manera, serà la princesa Charlene l'encarregada de capitanejar l'acte que se celebrarà d'aquí a pocs dies. A més, amb això, complirà una tradició que s'organitza a Mònaco des de fa anys.
El Palau de Mònaco anuncia una última hora sobre la princesa Charlene
S'hi respiren aires de celebració al Palau de Mònaco, que treballa a contrarellotge per tenir-ho tot a punt per al 15 de setembre. Aquell dia està marcat en vermell al calendari, ja que la princesa Charlene, de 47 anys, serà la gran protagonista.
L'important avís del Palau de Mònaco és la posada en marxa del torneig de golf solidari que s'ha convertit en referència. L'esdeveniment se celebrarà els dies 15 i 16 de setembre de 2025, amb una combinació de glamour, esport i filantropia. A més, estarà organitzat per la fundació que presideix la princesa Charlene, cosa que li atorga més protagonisme.
Des que va néixer el 2019, el torneig organitzat per la fundació de la princesa Charlene ha reunit celebritats i patrocinadors. L'objectiu de recaptar fons per a causes humanitàries i la repercussió ha estat immediata i tot un èxit.
A l'edició inaugural es van recaptar més de 330.000 euros. Això va permetre renovar la piscina municipal a La Turbie i llançar un projecte educatiu de cinc anys a Ghana. Tot això gràcies a la cortesia del Palau de Mònaco i al gran esforç que fa la princesa a la seva fundació.
Aquest any, el torneig torna a celebrar-se al prestigiós Monte-Carlo Golf Club. Allà competiran 18 equips que inclouran una celebritat i tres jugadors més. El format de joc és el clàssic Scramble, on cada equip juga sempre des de la millor bola disponible.
Com a tancament memorable, el torneig culminarà amb el famós forat 19, un moment emblemàtic celebrat a la Place du Casino. Aquella jornada final, durant el vespre, permetrà als assistents provar el seu swing davant d'un dels monuments més simbòlics del Principat.
El paper fonamental de la princesa Charlene al Palau de Mònaco
El paper de la princesa Charlene va més enllà del protocol. La seva fundació es dedica a prevenir ofegaments, promoure la natació i fomentar l'educació a través de l'esport. Des de la seva creació el 2012, la fundació ha arribat a més d'un milió de persones en 43 països.
A més, Charlene va revelar recentment la història personal que motiva aquest compromís. El seu cosí va morir ofegat quan era petit, un episodi que la va marcar profundament i que canalitza en aquesta missió de salvar vides. Per això, el Palau de Mònaco posa a la seva disposició tot el necessari per donar visibilitat a l'organització i recaptar fons.
La quarta edició del torneig solidari promet elevar encara més el seu compromís. Recolzat per Monaco Asset Management com a patrocinador principal, l'esdeveniment torna a unir esport i solidaritat.
Aquest torneig també reforça la imatge del Principat com un espai on l'elegància es barreja amb la responsabilitat. La presència de celebritats, socis corporatius i figures de l'esport aporta notorietat i recursos per sostenir els projectes de la princesa Charlene. Tot això es desenvolupa sota el paraigua institucional del Palau de Mònaco, que dona suport sense convertir-se en el protagonista.
Així les coses, tot està gairebé a punt perquè la setmana vinent la princesa Charlene visqui un moment ben especial. Per davant, dos dies carregats de solidaritat que s'espera que siguin un èxit rotund.