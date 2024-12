Apareix una nova gravació de Bárbara Rey sobre Joan Carles I: 'L'he tingut...'

per Lena

Una recent revelació ha tornat a posar en el focus la figura de Bárbara Rey en la seva relació amb el rei emèrit Joan Carles I. Les noves informacions, relacionades amb fets del passat, han generat un intens debat i han reobert qüestions sobre aspectes desconeguts de la història de la monarquia espanyola. Aquesta vegada, aprofundint encara més en la intimitat de la relació entre ambdues figures.

El context de la gravació

Una nova gravació que involucra Bárbara Rey i el rei emèrit Joan Carles I ha vist la llum, generant un gran enrenou. Aquest àudio, gravat a la dècada dels 90, descobreix les negociacions que va mantenir l'actriu amb el CNI per evitar la revelació pública de detalls comprometedors. La conversa, en la qual participa Santiago Arriazu com a mediador entre la vedet i el CNI, conté declaracions reveladores que posen de manifest els secrets de la Corona.

La gravació es va produir en el context d'una negociació en la qual Bárbara Rey posava preu al seu silenci. En aquesta ocasió, exercint un xantatge a l'aleshores monarca per valor de 600 milions de pessetes. La seva relació amb el rei Joan Carles I es va convertir en l'eix de converses tenses amb la finalitat de protegir la imatge del rei emèrit. Santiago Arriazu, l'intermediari clau entre l'actriu i el CNI, va participar activament en totes aquestes negociacions.

| Libertad Digital, ¡Hola!, XCatalunya

En l'àudio, Bárbara Rey deixa clara la seva falta de por cap al monarca. Afirma que no el percep com una figura intimidant, ja que havien compartit una relació íntima durant anys. Aquestes paraules, dites amb contundència, marquen la posició segura de la vedet en un context de tensions polítiques i mediàtiques.

Declaracions explosives

La gravació conté frases impactants de Bárbara Rey. En ella hi diu: "L'he tingut al meu llit molts anys; també a la meva taula, al meu sofà, a la meva vida; com puc tenir-li por?". Aquestes paraules no només reflecteixen la intimitat de la relació, sinó també la confiança que ella tenia durant les negociacions.

A més, Bárbara Rey insinua que, si les seves demandes no es complien, podria revelar detalls sensibles que afectarien la percepció pública del monarca. Aquesta amenaça, directa i clara, subratlla la intensitat de les converses i els esforços per protegir la imatge de Joan Carles I.

| Casa Real, XCatalunya

Reaccions i conseqüències

L'aparició d'aquest àudio ha reobert el debat sobre l'ús de recursos públics per protegir el rei emèrit. També posa de nou al centre de la polèmica les relacions extramatrimonials del monarca i els esforços institucionals per evitar que aquestes es convertissin en un escàndol públic.

Aquest nou episodi és una peça més en el complex entramat de secrets que envolta la figura de Joan Carles I. La gravació, amb les seves declaracions directes i contundents, posa en evidència les dinàmiques de poder i les tensions que es van viure durant el seu regnat. Les implicacions d'aquestes revelacions continuen generant debat, tant en la societat com en les institucions.