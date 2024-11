Antoni Bassas revela un secret sobre Joan Laporta i Leo Messi

Antoni Bassas és un dels periodistes més influents de Catalunya. Amb una llarga trajectòria en ràdio i televisió, el seu estil proper i analític l'ha consolidat com una veu autoritzada actualment catalana. Actualment participa en programes d'opinió i anàlisi, on destaca per les reflexions sobre política, cultura i esport.

En la seva recent intervenció al programa 'La Selva' de TV3, Bassas va abordar un tema que ha generat molta expectació entre els seguidors blaugranes. La relació entre Joan Laporta i Leo Messi. Aquest enllaç ha estat marcat per moments de tensió, però també per grans èxits a la història del club.

Parla sobre aquest tema candent

Bassas va explicar que, malgrat els conflictes passats, Messi anirà a la gala del 125è aniversari del FC Barcelona. Un fet que marca un punt d'inflexió en la relació amb Laporta.

Segons el periodista, la presència de Messi en aquest esdeveniment té un significat reparador. No només per a la relació entre el jugador i el president, sinó també per a tota l'afició. "És el primer pas per normalitzar les relacions i perquè Messi rebi l'homenatge que es mereix en el futur", va assenyalar Bassas durant l'emissió.

El periodista va detallar que, després de l'abrupta sortida de Messi el 2021, el distanciament amb Laporta va ser absolut, especialment pel descontentament de Jorge Messi, pare i representant del futbolista.

Segons Bassas, Messi va arribar a verbalitzar que no volia tenir cap relació amb el Barça mentre Laporta fos president. Tot i això, la situació ha canviat, i la invitació a l'esdeveniment demostra una voluntat de superar les tensions del passat.

Un fet molt important per a l'aniversari

Per a Antoni Bassas, aquest acostament no només és important per la celebració de l'aniversari culer, sinó també pel que representa per a la història i el futur del club. En les seves paraules, aquest gest podria aplanar el camí perquè Messi tingui un paper més destacat al Barça els propers anys. Ja sigui com a ambaixador o en un altre rol institucional.

| FC Barcelona

El periodista també va destacar que l'homenatge definitiu a Leo Messi s'hauria de fer quan el nou Camp Nou estigui acabat, un escenari perfecte per celebrar el seu llegat al club. Aquesta reconciliació és vista per Bassas com una oportunitat de guarir ferides i reforçar els llaços entre totes les parts implicades.

La presència de Messi a Barcelona durant aquesta setmana no només serà un bàlsam per als seguidors del FC Barcelona, sinó també un pas cap a la unitat dins del club. Per a Bassas, aquest gest simbolitza la importància de pensar en el bé superior del Barça, deixant de banda diferències personals.

Amb aquestes reflexions, Antoni Bassas no només aporta una perspectiva única sobre aquest moment clau a la història del Barça. Sinó que també valora la capacitat de l'esport per superar conflictes i construir ponts.

La seva anàlisi deixa clara que aquesta reconciliació és una bona notícia per a tots els barcelonistes. I un pas cap a un futur més prometedor per al club català i els seus ídols.