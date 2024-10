La anécdota de juventud de Javier Bardem que revoluciona las redes

Javier Bardem ha logrado consolidarse como una de las figuras más emblemáticas del cine español e internacional. Con una carrera repleta de premios y reconocimientos, su trayectoria inspira a muchos aspirantes a actores.

Inicios en el teatro y la actuación

Nacido el 1 de marzo de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria, Javier Ángel Encinas Bardem provenía de una familia vinculada al mundo del arte. Su padre, José María Encinas, fue un destacado pintor, y su madre, Pilar Bardem, una reconocida actriz. Este entorno artístico influyó significativamente en su decisión de dedicarse a la actuación. La familia Bardem está formada por una amplia representación de artistas desde hace generaciones y en parte es por ello que el actor tomó el apellido materno para su nombre artístico.

Sus primeros papeles fueron siendo un niño aunque su primer papel importante fue en la serie 'Segunda enseñanza'. En 1992, Bardem dio su salto al cine con un papel en la película "Jamón, jamón", dirigida por Bigas Luna. Esta película se convirtió en un hito del cine español y catapultó a Bardem a la fama. Una fama que también empezaría a alcanzar Penélope Cruz quien, curiosamente, acabó siendo su mujer muchos años más tarde.

Desarrollo de una carrera prometedora

Después de "Jamón, jamón", Bardem continuó trabajando en proyectos cinematográficos que le permitieron diversificar sus roles y demostrar su versatilidad como actor. Participó en películas como "Carne trémula" (1997) de Pedro Almodóvar, donde interpretó a un personaje intenso y emocionalmente complejo.

| YouTube

Su compromiso con la actuación y su ética de trabajo lo llevaron a colaborar con algunos de los directores más prestigiosos del cine mundial, incluyendo a Alejandro Amenábar en "Mar adentro" (2004), por la cual ganó un Premio Goya al Mejor Actor, y a Pedro Almodóvar en "Hable con ella" (2002), que le abrió las puertas a una audiencia internacional.

Su interpretación en "No Country for Old Men" (2007), dirigida por los hermanos Coen, le valió un Oscar como Mejor Actor de Reparto, consolidando su estatus como una estrella global. Un Óscar al que ha sido nominado en otras ocasiones. Se ha consolidado como uno de los actores latinos más cotizados en Hollywood.

Javier Bardem winning Best Supporting Actor: 80th Oscars (2008)

El actor cuenta una anécdota de juventud

Javier Bardem recibió hace unas semanas el prestigioso premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián. En la rueda de prensa previa al evento, el actor español, que ya ha visitado el Zinemaldia en múltiples ocasiones, compartió una divertida anécdota de sus años de juventud en la ciudad.

Cuando le pidieron que recordara alguna historia de sus visitas al festival, Bardem sonrió y comentó: «ha habido algunas curiosas en el Bataplán», haciendo referencia al popular club nocturno de San Sebastián. Su comentario desató la risa de los presentes, y el propio actor, contagiado, añadió: «por lo que veo, por vuestra reacción, podéis imaginar... uno era más joven...».

Bardem también explicó cómo, en aquellos años, la costumbre era salir de fiesta hasta el amanecer para comprar los periódicos y leer las críticas de los estrenos. «Ésa era la excusa. Aguantar hasta el amanecer para comprar los periódicos y leer la crítica de Boyero, a ver si le había gustado la película. Ahora con los móviles es diferente», reflexionó con nostalgia, destacando cómo han cambiado los tiempos.