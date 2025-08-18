Ana Soria (nòvia d'Enrique Ponce) emet un comunicat preocupant: 'Si us plau...'

Ana Soria, parella del torero Enrique Ponce, ha compartit en les darreres hores un missatge que ha despertat inquietud entre els seus seguidors. La jove ha interromput el to relaxat de les seves vacances per fer una petició pública. El contingut del comunicat ha sorprès per la seva urgència i per la implicació emocional que transmet.
El text publicat per Ana no ha deixat lloc a dubtes: "Si us plau, compartiu aquesta publicació perquè tornin a casa com més aviat millor, possible robatori". Es tracta d'una crida per ajudar una amiga seva, les dues mascotes de la qual han desaparegut al municipi de Terque, a Almeria. A través del seu Instagram, ha demanat la col·laboració de tothom per facilitar-ne el retorn.
L'almerienca està vivint un estiu especial, marcat pel retrobament amb antigues amigues, com va avançar fa dies El Español. Després de mesos sense coincidir, ha aprofitat el descans estival per reconnectar amb el seu entorn més proper. Però aquesta situació inesperada ha alterat el curs dels seus dies tranquils i l'ha empès a prendre la iniciativa públicament.
Ana Soria, parella d'Enrique Ponce, utilitza la seva influència per ajudar una amiga en dificultats
La relació d'Ana amb Enrique Ponce sol estar en el focus mediàtic, però aquesta vegada ella ha volgut apartar l'atenció personal per centrar-se en un assumpte que considera important. El seu missatge reflecteix empatia i compromís amb qui l'envolta, demostrant que està disposada a involucrar-se quan es tracta d'ajudar. La petició s'ha viralitzat ràpidament a les xarxes socials gràcies a la repercussió que té la figura d'Ana.
Les mascotes pertanyen a una amiga íntima d'Ana, i la seva pèrdua ha generat una gran angoixa entre qui les coneix. La influencer ha estat clara en el seu missatge, esmentant la possibilitat que es tracti d'un robatori, cosa que afegeix un component encara més delicat. La seva reacció demostra una actitud empàtica i una voluntat real de col·laborar en la recerca.
El gest d'Ana Soria ha canviat el rumb del seu estiu
De moment, no hi ha novetats oficials sobre el parador dels animals, però la mobilització a les xarxes continua creixent. Ana seguirà informant sobre qualsevol avenç que es produeixi. La seva implicació ha fet que molts aplaudeixin la manera com ha respost davant d'un problema que no l'afecta directament, però que sent com a propi.
Aquest episodi ha canviat el to del seu estiu, que fins ara transcorria entre retrobaments i tranquil·litat. Per a Ana Soria, la prioritat ara és contribuir perquè aquestes mascotes tornin a casa com més aviat millor. Un gest que, més enllà de les xarxes, reflecteix una faceta molt personal de la jove.