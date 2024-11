'Com si fos ahir' del 15 de novembre: La Lídia la torna a fer grossa contra la Gina

El darrer capítol de la setmana demostrarà que algunes coses que han passat al capítol de dijous s’han tancat en fals. Recordem que la Gina ha fet les paus amb la seva cosina Lídia. O això sembla. La Gina ha decidit renunciar a la part de l’herència que no es correspon a l’edifici de Vic. Es parla de molts diners i encara que no s’hagi citat també s’haurà de tenir en compte el pis on vivia la Matilde a Torelló. El que no queda clar és com pagarà la Gina l’impost de successions i la plusvàlua per l’edifici de Vic sense tenir líquid.

Sigui com sigui, la Lídia s'assabenta que la Gina i el Jordi volen reformar l'edifici de Vic. En ple atac de ràbia, la Lídia va a recollir les cendres de la Matilde. Es veia a venir amb la cara que va posar després de ‘reconciliar-se’ amb la Gina. No en té prou. I això que encara no ha dit al Valeri que obtindrà els diners. Li donarà alguna cosa com li havia promès o seguirà demostrant que és una egoista i una interessada?

Problemes entre la Gemma i els seus nous 'socis'

En una segona trama veurem que la Gemma ha organitzat una reunió amb uns inversors, però no acaba bé. Està molt implicada amb l’escape room. Massa i tot. El problema és que sembla que ho faci servir per evadir-se dels seus problemes amb el Toni. La relació passa pel seu pitjor moment.

| TV3, Twemoji

Ell la va abandonar durant l’incendi i encara que ella ho negui no li perdona. Després de deixar la consultoria dedica gran part del seu temps a l’escape room però els seus mètodes no agraden a la Patri i el Valeri, que s'enfronten a ella pel negoci. Els nous inversors volen parlar amb la Patri, que és qui té les idees però arriba tard. La Gemma es desespera.

Millor li van les coses al seu ex, el Toni Petit. Reapareix la Virgínia i li deixarà un pis per poder estar amb la noia que va conèixer al capítol de dimecres.

Acostament Àngela-Litus

Finalment, l'Àngela no deixa anar l'Aloma a un concert a França. Després l'hi demana al Víctor, que, per no enfrontar-se a l'Àngela, també li diu que no. L’Aloma li planteja a l’Ismael escapar-se però ell no ho veu clar. Serà el Litus qui parli amb l’Àngela al Flora. La convencerà?

| TV3, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 15 de novembre de 2024?

El darrer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’, començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda i durarà aproximadament quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.